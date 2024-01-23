TV-Streaming
Der Streaming-Guide für die Schweiz
Ein Smartphone, Tablet, Computer oder Smart-TV und eine stabile Internetverbindung genügen heute, um sich praktisch jeden Film und jede Serie zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem beliebigen Ort anzuschauen. Die Filme werden dabei vom Server des Anbieters direkt auf das Endgerät übertragen, müssen also nicht einmal auf der eigenen Festplatte gespeichert werden.
Was mit Pionieren wie Netflix – ursprünglich ein Videoverleih – begonnen hatte, ist heute ein Markt, auf dem sich viele unterschiedliche Akteure tummeln: Da sind einmal die grossen Filmstudios, die ihre eigenen Produktionen anbieten, andererseits öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, die Sendungen und Eigenproduktionen im Angebot haben, spezialisierte Plattformen für den Weiterverkauf von Filmen und Serien sowie Plattformen, auf denen Nutzerinnen und Nutzer selbst hergestellte Inhalte anbieten.
Neben diesen Angeboten gibt es auch Streaming von klassischen Fernsehinhalten auf beliebige Endgeräte. Die meisten TV-Sender bieten das auf der eigenen Webseite an. Es gibt aber auch einige Plattformen, die ein umfangreiches Senderpaket offerieren, ähnlich wie man es von Kabelnetzbetreibern fürs Fernsehen kennt.
Preismodelle
Ob und wie viel man für die Video-Inhalte bezahlt, ist abhängig vom Geschäftsmodell der Anbietenden:
- Gratis sind in der Regel die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Akteure. Denn ihre Programme wurden mehrheitlich schon über Gebühren finanziert und stehen deshalb – zumindest im Herkunftsland – kostenlos zur Verfügung.
- Mit Werbung finanziert werden einerseits ältere Filme auf Distributionsplattformen (um Kundinnen und Kunden anzulocken) und Inhalte, die von den Usern selbst erstellt wurden.
- Im Abonnement gibt es Zugriff auf alle Inhalte der grösseren Produktionsfirmen. Hier muss sich der Kunde in der Regel für mindestens einen Monat verpflichten und hat dafür eine grosse Auswahl an Filmen und Serien, die im bezahlten Zeitraum unbegrenzt konsumiert werden dürfen.
- Für eine einmalige Gebühr schliesslich können Filme entweder für den einmaligen Konsum oder käuflich erworben werden. Dieses Modell sieht man auf spezialisierte Plattformen und bei neu auf dem Markt erhältliche Filmen oft.
Keine(r) für alles
Die Vielfalt der Anbieter und Preismodelle ist Fluch und Segen zugleich: Einerseits war es noch nie so einfach, an fast jeden beliebigen Film heranzukommen, andererseits muss man sich festlegen, auf welchen Anbieter man setzten möchte – und auf welche Inhalte man verzichtet.
Was die Lage zusätzlich verschärft: Längst sind nebst Filmen und Serien auch die Rechte zur Übertragung von Sportveranstaltungen von den Streaming-Anbietern aufgekauft worden. Und für diese Inhalte muss in der Regel separat bezahlt werden.
Immerhin ist es bei den meisten Anbietern heute so, dass man sich nicht für lange Zeit verpflichten muss. Oft ist die erste Woche gratis und das Abonnement danach immer auf Ende des Monats kündbar. So kann man bei Bedarf flexibel wechseln und muss nicht mehrere Abos gleichzeitig laufen lassen.
Es gibt gute Gründe, sich bei einem Anbieter für eine gewisse Zeit zu verpflichten: Sie erhalten so für einen Fixpreis Zugriff auf alle Filme und Serien und bezahlen mit der Monatspauschale einen Bruchteil dessen, was Sie für einen aktuellen Film hinblättern müssten.
Das benötigen Sie
Egal, ob Sie mit dem Smartphone, einem Tablet, einem Computer, einer Spielkonsole oder einem Smart-TV ins Internet gelangen: Mit der passenden App oder via Webbrowser streamen Sie die Inhalte direkt auf Ihr Endgerät. Falls Ihre Hardware nicht «smart» ist, können Sie einen Streaming-Stick wie Google Chromecast oder Amazon Fire TV verwenden: Dieser wird via HDMI direkt an den Fernseher oder Beamer angeschlossen und enthält Apps, die das Streamen von Inhalten ermöglichen, Bild 1.
Was Sie ausserdem benötigen, ist ein Account, mit dem Sie sich gegenüber dem Anbieter identifizieren – sei es in der App oder via Webbrowser. Die Anmeldung hat den Vorteil, dass in Ihrem Account alle gekaufte Produkte zugewiesen sind und Sie zum Beispiel bei Serien sehen können, welche Folgen Sie schon konsumiert haben – auch wenn Sie sich auf einem anderen Gerät einloggen.
Ebenfalls wichtig: Je besser die Wiedergabequalität ist, desto leistungsfähiger muss die Internetverbindung sein. Für Filme in HD-Qualität sollte der Datendurchsatz bei 5 bis 10 Mbit/s liegen. Für 4K-Videos benötigen Sie mindestens 25 Mbit/s.
Praktisch: Bei einigen Anbietern können Inhalte via App heruntergeladen und auch genossen werden, wenn mal keine schnelle Internetverbindung besteht.
TV-StreamingÜber die folgenden Plattformen haben Sie Zugriff auf eine sehr grosse Auswahl von TV-Sendern, die Sie sich auf Ihr Endgerät streamen können.
Yallo
Yallo (Link: yallo.tv) bietet Zugang zu rund 208 Sendern, die sich live auf das Endgerät streamen lassen. Zudem bietet die Plattform einen guten Überblick über das aktuelle TV-Programm, Bild 2.
Details: Gratis-Streaming der laufenden Sendungen, Aufnahmen mit Yallo-TV-Abonnement möglich
Zattoo
Über die Website zattoo.com erhalten Sie Zugang zu 206 TV-Sendern im SD-Format. Der Programm-Guide bietet eine gute Übersicht, was gerade läuft.
Details: Gratis-Streaming in HD, Aufnahmen und höhere Auflösung mit Abonnemen
Schweizer AnbieterAuch Schweizer Streaming-Anbieter gibt es mittlerweile einige. Wir stellen Ihnen hier die wichtigsten vor.
Artfilm
Die Plattform Artfilm (artfilm.ch) hat sich auf Schweizer Filme spezialisiert. Die Datenbank enthält rund 600 Filme. Die Filme können via Webbrowser oder über die iOS- und Android-App gestreamt werden, Bild 3.
Details: 1 Tag: Fr. 5.–, 30 Tage: Fr. 12.–, 1 Jahr: Fr. 80.–
Blue
blue (tv.blue.ch) ist das TV-Angebot des Schweizer Providers Swisscom. Für die Nutzung ist ein Swisscom-Log-in Voraussetzung. Hier gibt es Live-TV so wie Zugriff auf Filme, Serien und Sportkanäle.
Details: gratis mit Swisscom-Abo: Streaming, blue Max: Fr. 19.90/Monat, blue SuperMax: Fr. 34.90/Monat oder Fr. 298.80/Jahr
Cinefile
Der Dienst Cinefile (de.cinefile.ch) richtet sich an ein «cinéphiles» Publikum und selektiert sehenswerte neue Arthouse- und Unterhaltungsfilme aus aller Welt, aber auch Klassiker. Damit richtet sich die Plattform nach eigenen Angaben gegen das massive Überangebot anderer Streaming-Anbieter, Bild 4.
Details: Fr. 7.50/Film, reduzierter Preis mit Abonnement für mehrere Filme
Filmingo.ch
Filmingo.ch ist eine Plattform für Arthouse-Filme aus Lateinamerika, Asien, Afrika und dem östlichen Europa sowie für ausgewählte Filme anderer Verleiher. Sie wird von der Stiftung Trigon-Film betrieben.
Details: Einzelmiete: Fr. 8.–, 2 Filme/Monat: Fr. 9.–/Monat respektive Fr. 90/Jahr, 5 Filme/Monat: Fr. 15.–/Monat respektive Fr. 150.–/Jahr, unlimitiert: Fr. 240.–/Jahr
One+
One+ (oneplus.ch) ist das Streaming-Portal der TV Media AG, die in der Schweiz Serien wie «Bachelor», «Bauer ledig sucht …» und ähnliche Reality-Formate ausstrahlt. Daneben erhalten Abonnentinnen und Abonnenten Zugriff auf viele weitere Serien und Filme aus dem In- und Ausland.
Details: kostenloses Basisangebot, Premium-Zugang ab Fr. 5.90/Monat
Play Suisse
Mit Play Suisse stellt die SRG unter der Internetadresse playsuisse.ch ein umfangreiches Streaming-Portal für Serien, Spielfilme und Dokumentationen des Schweizer Fernsehens zur Verfügung.
Der grosse Vorteil an diesem Dienst. Gerade bei Serien können Inhalte oft schon gestreamt werden, bevor sie am Fernsehen ausgestrahlt wurden. Im Gegensatz zu anderen Online-Angeboten sehen die Nutzerinnen und Nutzer bei Play Suisse ausserdem, was sie bereits gestreamt haben und können Serien immer dort fortsetzen, wo sie unterbrochen haben, Bild 5.
Details: gratis mit Login
Deutschsprachige DiensteVon der Schweiz geht es zu unseren Nachbarn. Auch hier gibt es einige Streaming-Anbieter, die für die Schweiz sehr interessant und verfügbar sind.
Alles Kino
«Alles Kino» (alleskino.de) bietet nach eigenen Angaben die ganze Welt des deutschen Films – darunter Spielfilme, Dokus und Filme für Kinder. Die Filme können einzeln erworben oder im Abonnent genossen werden. Einige Filme sind leider nicht in der Schweiz verfügbar.
Details: leihen ab € 3.99, Abo für € 5.99/Monat
Dokustreams
Dokustreams (dokustreams.de) ist eine private Webseite, die Dokumentationen sowie Reportagen aus dem deutschsprachigen Raum frei zugänglich macht. Hier ist es besonders einfach, Sendungen der deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Anstalten zu finden, um sich zu einem bestimmten Thema zu informieren, Bild 6.
Details: gratis
Netzkino
Der Dienst Netzkino (netzkino.de) bietet mehr als 2500 Filme an, die gratis und legal konsumiert werden dürfen. Dafür nehmen die Konsumentinnen und Konsumenten Werbung in Kauf.
Details: gratis mit Werbeunterbrechungen, ohne Werbung: € 4.99/Monat
Internationale AnbieterKommen wir zu den ganz Grossen, die mit riesigen Produktionen und sehr vielen Inhalten aufwarten.
Amazon Prime
Amazon Prime (primevideo.com) trumpft mit vielen aufwändigen Eigenproduktionen sowie weiteren Filmen und Serien auf. Alle Titel können auch heruntergeladen und jederzeit offline konsumiert werden, Bild 7.
Details: Fr. 9.99/Monat
Apple TV+
Apple (tv.apple.com/ch) offeriert auf seiner Videoplattform eine noch relativ beschränkte Anzahl an Eigenproduktionen (Originals).
Dank Starbesetzung lohnt es sich aber auf jeden Fall, das Apple-Angebot näher anzuschauen. Und ausserdem praktisch: Über den Store können in der App auch aktuelle Filme anderer Anbieter gekauft oder gestreamt werden.
Details: Fr. 10.90/Monat
DAZN
Für Sportbegeisterte, die gerne internationale Spiele anschauen, ist dazn.com eine gute Adresse. Der Dienst überträgt die Spiele der Bundesliga, der NBA, der UEFA Champions League, der NFL und die Inhalte von Eurosport 1 und 2. Funktioniert via Webbrowser sowie über die App für Smartphones, Tablets, Konsolen und Smart-TVs, Bild 8.
Details: Fr. 34.90/Monat oder Fr. 299.–/Jahr
Disney+
Auf Disney+ (disneyplus.com) gibt es die Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr, Bild 9.
Details: Fr. 7.90/Monat (mit Werbung), Fr. 12.90/Monat oder Fr. 129.–/Jahr ohne Werbung
Microsoft Filme & TV
Über die Xbox-Spielkonsole und Windows-Rechner erhalten Sie Zugang zu aktuellen Filmen in der «Filme & TV»-App von Microsoft oder über den Microsoft Store. Das grosse Plus des Streaming-Dienstes: Sie entdecken hier aktuelle Blockbuster-Filme oft früher als auf anderen Streaming-Diensten und noch bevor sie auf Blu-ray-Disk erhältlich sind. Der Microsoft-Dienst ist also für alle Filmfans ein gefundenes Fressen.
Details: ab Fr. 6.–/Film
Mubi
Mubi (mubi.com) ist eine Streaming-Plattform, die sich auf Filmkunst und Klassiker spezialisiert hat. Jeden Tag wird ein neuer Film für einen Monat in Programm aufgenommen, sodass jederzeit rund 30 Filme zur Verfügung stehen. Die Nutzerinnen und Nutzer bewerten die Filme und bilden so eine eingeschworene Filmfan-Community, Bild 10.
Details: ab Fr. 14.–/Monat
Netflix
Der Pionier der Streaming-Branche hat ein sehr breites Sortiment an Eigenproduktionen im Angebot. Die Inhalte auf netflix.com können auch offline angeschaut werden.
Details: ab Fr. 11.90/Monat
Paramount+
Bei Paramount (paramountplus.com) finden Sie die Filme und Serien des gleichnamigen Studios, darunter viele Filme und Serien, die früher bei Netflix angeboten wurden, Bild 11.
Details: Fr. 12.–/Monat
Rakuten TV
Der Dienst Rakuten TV (rakuten.tv/ch) bietet ein grosses und sehr aktuelles Angebot an Kinofilmen – von Neuerscheinungen wie «Barbie» bis zu Klassikern wie «Zurück in die Zukunft». Die Filme werden einzeln gekauft oder für einmaliges Streaming gemietet. Viele können auch gratis angeschaut werden, wobei Werbeeinblendungen in Kauf genommen werden müssen.
Details: Gratisfilme mit Werbung, Fr. 3.50 bis Fr. 22.–/Film
Sky
Sky (sky.ch) bietet eine grosse Auswahl an aktuellen Filmen und Serien sowie mehrere Sportkanäle. Ausserdem erhalten Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu den live Premium-Kanälen von Sky.
Details: Entertainment (Serien und Filmhits): Fr. 14.90/Monat, Entertainment und Cinema: Fr. 19.90/Monat, Sport: Fr. 9.90/Monat
YouTube
Googles Filmportal YouTube (youtube.ch) ist weit mehr als eine Mitmach-Videoplattform. Hier finden Sie in der Rubrik «Filme & TV» Zugang zu einer umfangreichen Plattform, auf der Sie Filme fürs einmalige Streaming mieten oder auch kaufen können. YouTube bietet zudem ein Abo-Modell, mit dem die traditionellen Inhalte ohne Werbeunterbrechungen geschaut werden können.
Details: gratis mit Werbung, YouTube Premium ohne Werbung für Fr. 15.90/Monat, ab Fr. 4.–/Film.
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