Der Streaming-Guide für die Schweiz

Ein Smartphone, Tablet, Computer oder Smart-TV und eine stabile Internetverbindung genügen heute, um sich praktisch jeden Film und jede Serie zu einem beliebigen Zeitpunkt an einem beliebigen Ort anzuschauen. Die Filme werden dabei vom Server des Anbieters direkt auf das Endgerät übertragen, müssen also nicht einmal auf der eigenen Festplatte gespeichert werden.

Was mit Pionieren wie Netflix – ursprünglich ein Videoverleih – begonnen hatte, ist heute ein Markt, auf dem sich viele unterschiedliche Akteure tummeln: Da sind einmal die grossen Filmstudios, die ihre eigenen Produktionen anbieten, andererseits öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, die Sendungen und Eigenproduktionen im Angebot haben, spezialisierte Plattformen für den Weiterverkauf von Filmen und Serien sowie Plattformen, auf denen Nutzerinnen und Nutzer selbst hergestellte Inhalte anbieten.

Neben diesen Angeboten gibt es auch Streaming von klassischen Fernsehinhalten auf beliebige Endgeräte. Die meisten TV-Sender bieten das auf der eigenen Webseite an. Es gibt aber auch einige Plattformen, die ein umfangreiches Senderpaket offerieren, ähnlich wie man es von Kabelnetzbetreibern fürs Fernsehen kennt.

Preismodelle

Ob und wie viel man für die Video-Inhalte bezahlt, ist abhängig vom Geschäftsmodell der Anbietenden:

Gratis sind in der Regel die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Akteure. Denn ihre Programme wurden mehrheitlich schon über Gebühren finanziert und stehen deshalb – zumindest im Herkunftsland – kostenlos zur Verfügung.

sind in der Regel die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Akteure. Denn ihre Programme wurden mehrheitlich schon über Gebühren finanziert und stehen deshalb – zumindest im Herkunftsland – kostenlos zur Verfügung. Mit Werbung finanziert werden einerseits ältere Filme auf Distributionsplattformen (um Kundinnen und Kunden anzulocken) und Inhalte, die von den Usern selbst erstellt wurden.

werden einerseits ältere Filme auf Distributionsplattformen (um Kundinnen und Kunden anzulocken) und Inhalte, die von den Usern selbst erstellt wurden. Im Abonnement gibt es Zugriff auf alle Inhalte der grösseren Produktionsfirmen. Hier muss sich der Kunde in der Regel für mindestens einen Monat verpflichten und hat dafür eine grosse Auswahl an Filmen und Serien, die im bezahlten Zeitraum unbegrenzt konsumiert werden dürfen.

gibt es Zugriff auf alle Inhalte der grösseren Produktionsfirmen. Hier muss sich der Kunde in der Regel für mindestens einen Monat verpflichten und hat dafür eine grosse Auswahl an Filmen und Serien, die im bezahlten Zeitraum unbegrenzt konsumiert werden dürfen. Für eine einmalige Gebühr schliesslich können Filme entweder für den einmaligen Konsum oder käuflich erworben werden. Dieses Modell sieht man auf spezialisierte Plattformen und bei neu auf dem Markt erhältliche Filmen oft.

Keine(r) für alles

Die Vielfalt der Anbieter und Preismodelle ist Fluch und Segen zugleich: Einerseits war es noch nie so einfach, an fast jeden beliebigen Film heranzukommen, andererseits muss man sich festlegen, auf welchen Anbieter man setzten möchte – und auf welche Inhalte man verzichtet.

Was die Lage zusätzlich verschärft: Längst sind nebst Filmen und Serien auch die Rechte zur Übertragung von Sportveranstaltungen von den Streaming-Anbietern aufgekauft worden. Und für diese Inhalte muss in der Regel separat bezahlt werden.

Immerhin ist es bei den meisten Anbietern heute so, dass man sich nicht für lange Zeit verpflichten muss. Oft ist die erste Woche gratis und das Abonnement danach immer auf Ende des Monats kündbar. So kann man bei Bedarf flexibel wechseln und muss nicht mehrere Abos gleichzeitig laufen lassen.

Es gibt gute Gründe, sich bei einem Anbieter für eine gewisse Zeit zu verpflichten: Sie erhalten so für einen Fixpreis Zugriff auf alle Filme und Serien und bezahlen mit der Monatspauschale einen Bruchteil dessen, was Sie für einen aktuellen Film hinblättern müssten.

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