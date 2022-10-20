Stressfrei umziehen: die besten digitalen Helfer

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Im Blog finden Sie diverse Tipps rund ums Wohnen und Einrichten. Wer ein Haus sucht, findet im Bereich Hypotheken Wissenswertes zum Thema.

Ein weiterer Dienst der Homegate AG ist Alle-immobilien.ch. Er ist aber weniger übersichtlich und vielseitig als homegate.ch, verlinkt teilweise dorthin und hat keine eigene App.

Umzugs- und Reinigungsunternehmen finden

Die Zeiten, in denen man nach Zügelfirmen googeln und dann alle anrufen oder 5 Firmen individuell sämtliche Details mailen oder in einem Formular ausfüllen musste, sind vorbei. Sowohl Comparis als auch Homegate bieten die Möglichkeit, in einem Schritt mehrere Offerten für Umzug und/oder Reinigung einzuholen.

Bei Comparis finden Sie die allgemeine Umzugs- und Reinigungsinfo hier, von Homegate hier (Movu.ch). Sie können jeweils wählen, ob Sie nur ein Umzugsunternehmen suchen oder auch reinigen lassen möchten.

Sie werden bis zu 5 Offerten von Umzugsunternehmen in der Nähe erhalten. Üblicherweise rufen die Firmen an und vereinbaren einen kurzen Besichtigungstermin, um den Aufwand realistisch einschätzen zu können. Dies ist kostenlos und unverbindlich. Dieser Dienst findet sich sowohl auf der Webseite als auch in der App.

Wer aus dem Ausland in die Schweiz zieht, findet hilfreiche Informationen auf dieser Webseite:

Entsorgung Altkleider oder Mulden

Misten Sie Ihre Kleider aus, Sie werden staunen, wie viel Sie eigentlich schon über ein Jahr nicht mehr getragen haben. Kleider, die noch schön sind, können Sie bei Sammelstellen wie Texaid oder Tell-Tex abgeben.

Weitere Links (Mulden)

Nichts vergessen: Umzugs-Checklisten

Checkliste Comparis.ch

Checkliste Homegate.ch

Checkliste Movu.ch

Checkliste Beobachter.ch. Die Tipps (PDF) sind auch ohne Abo zugänglich.

Checkliste Post.ch. Darin enthalten ist z.B. auch die Adressänderung mit Nachsendeauftrag.

Checkliste ch.ch

Die Verwendung von Checklisten ist empfehlenswert, damit Sie nichts Wichtiges vergessen.

Auf der Webseite ch.ch finden Sie ausserdem weitere Infos zu Ab- und Anmelden bei der Wohngemeinde, zu Auto- und Führerausweisen beim Umzug.

Wie Sie sich bequem online bei der Wegzugsgemeinde abmelden und bei der Zuzugsgemeinde anmelden können, finden Sie auf der nächsten Seite.

Meldepflicht: eUmzugCH