Zügel-Tipps
Stressfrei umziehen: die besten digitalen Helfer
Hassen Sie umziehen, weil das ganze Prozedere so zeitaufwändig und mühsam ist? Ob Sie nun länger nicht mehr «gezügelt» sind oder eine gewisse Routine haben: Diese Tools und Checklisten vereinfachen Ihnen das Leben beim Wohnungswechsel.
Informationen zu einer Web-App aus der Schweiz, die Sie durch den kompletten Umzugsprozess führt, finden Sie auf der letzten Seite.
(Dieser Artikel erschien erstmals im April 2019 und wurde am 20. Oktober 2022 aktualisiert und ergänzt.)
Wohnung finden: Comparis Web und AppDas künftige Zuhause findet sich am einfachsten bzw. effizientesten über Immobilien-Portale wie Comparis oder Homegate.
Comparis
Comparis grast aktuell (2022) elf Schweizer Immobilien-Portale ab – darunter homegate.ch, ImmoScout24, urbanhome.ch oder iCasa.ch – und verfügt nach eigenen Angaben heute über 100'000 Inserate für Mietobjekte (Stand: 20.10.22). Bei den Suchresultaten findet sich mittig auf der Webseite jeweils eine Übersicht, wie viele Wohnungen zum Beispiel bei einer 4-Zimmer-Suche gefunden wurde.
In der linken Spalte befinden sich die Filter-Optionen. Unter anderem kann man nach Ausstattung wie Lift, Balkon, Kamin, Parkplatz, Haustiere erlaubt oder Minergie-zertifiziert filtern sowie Zusatzkriterien wie Etage, Comparis-Note oder auch Freitextsuche definieren.
Praktisch ist die Suchabo-speichern-Funktion. Damit erhalten Sie regelmässig Mails mit Wohnungsvorschlägen. Ausserdem können Sie über Comparis direkt die Vermieter kontaktieren (via Formular).
Unterhalb der Suchmaske finden Sie zusätzliche Immobilienservices wie kostenlose Immobilienbewertung, Nachmieter oder Käufer finden. Wenn Sie wissen möchten, was der Nachbar bezahlt, schauen sie bei Lokale Miet- & Kaufpreise vorbei. Ausserdem gibt es einen Umzugsratgeber und Hypothekenrechner. Gerade letzteres ist beim Wohnungs- oder Hauskauf sowie der Wahl des Wohnortes allenfalls mit eine Entscheidungshilfe.
Ausserdem gibt es auf der Webseite ein Einmaleins für Expats.
Comparis-App (Stand: Juni 2021)
Wenn Sie intensiv suchen, empfehlen wir allerdings, Ihre Suchabos über die App zu verwalten, das ist übersichtlicher. Man kann sich auch die Favoriten separat anzeigen lassen. Die App Immobilien Schweiz: Wohnung mieten / Haus kaufen (Android, iOS) ist übersichtlich und bietet die Tabs Suche, Favoriten, Suchabos und Wohnung ausschreiben.
Starten Sie eine Suche und tippen Sie oben rechts auf das Glocken-Symbol, um ein Suchabo zu erstellen. Alternativ tippen Sie rechts vom Resultat auf das Herzchen-Symbol für Favoriten.
Was der Redaktorin gefiel: Nach einer Suche können Sie auch auf den Tab Karte gehen und in Ihrem bevorzugten Quartier oder einer Strasse freie Wohnungen rasch finden und genauer anschauen.
Ein weiterer Vorteil der App ist die Augmented-Reality-Funktion. Mit der Around-Me-Funktion richtet man das Smartphone beispielsweise auf ein Haus und die App zeigt einem die verfügbaren Immobilien in der Nähe an. Tippen Sie auf Mehr, dann auf Augmented Reality, um diese Funktion zu nutzen.
Wohnung oder Nachmieter finden, Homegate & weitere
Homegate
Homegate sucht Ihr neues Daheim nach eigenen Angaben in über 110'000 Immobilien (Stand: 20. Oktober 2022).
Bei der Trefferliste finden Sie die Filteroptionen auf der überarbeiteten Webseite oben (Suche verfeinern.). Den Filter können Sie ganz oben via Drop-Down-Menü bei Filter anpassen. Zur Auswahl stehen unter anderem Filter-Optionen wie Balkon, Parkplatz, Lift, Rollstuhlgängig oder Neubau (Merkmale und Ausstattung).
Sie können aber auch direkt den Inserenten kontaktieren (Formular) und sehen auf einen Blick, ob Besichtigungstermine und ein Anmeldeformular vorhanden sind.
Natürlich können Sie auch bei Homegate Favoriten definieren (Speichern) und Suchabos hinterlegen. Unter Umziehen finden sich nützliche Infos zu Planung und Wohnungsabgabe vor und nach dem Umzug sowie ein Gemeinde-Ratgeber.
Beim Gemeinde-Ratgeber erhalten Sie einen Steuervergleich der Wunschgemeinde, die wichtigsten Kennzahlen zur Gemeinde, Risiken einer Immobilienblase und steuerliche Auswirkung von Wohneigentum. Der E-Mail-Service wird von der UBS durchgeführt; Sie können nach Erhalt ein Factsheet für die genannte Gemeinde herunterladen.
Nachmieter finden
Einen Nachmieter-Finden-Service kennt Homegate ebenfalls, allerdings ist er nur 1 Woche kostenlos.
Erwähnt sei hier noch die Wohnform 50 Plus. Wenn die Kinder ausgeflogen sind und Sie darum eine kleinere Wohnung oder ein kleineres Haus suchen, finden Sie hier die aktuellen Inserate rund ums Wohnen 50 Plus.
Update 22.6.21: Leider wurde Wohnform50Plus.ch per Ende April 2021 aufgrund zu geringer Nachfrage eingestellt, wie es auf der Webseite heisst. Pro Senectute empfiehlt Interessierten, sich an die Beratung der 24 kantonalen und interkantonalen Pro-Senectute-Organisationen zu wenden.
Homegate-App (Stand: Juni 2021)
Die Homegate.ch-App (Android, iOS) ist ähnlich aufgebaut wie bei Comparis und bietet die Tabs Suche, Suchabos, Favoriten und Mehr. Bei Mehr können Sie Inserate aufgeben und verwalten. Ebenfalls finden Sie hier einen Kaufpreis- und Hypothekenrechner direkt in der App.
Starten Sie eine Suche. Über einen Glocken-Button speichern Sie die Suchkriterien. Favoriten speichern Sie, indem Sie rechts vom Resultat auf das Herz-Symbol tippen.
Im Blog finden Sie diverse Tipps rund ums Wohnen und Einrichten. Wer ein Haus sucht, findet im Bereich Hypotheken Wissenswertes zum Thema.
Ein weiterer Dienst der Homegate AG ist Alle-immobilien.ch. Er ist aber weniger übersichtlich und vielseitig als homegate.ch, verlinkt teilweise dorthin und hat keine eigene App.
Links zu weiteren Portalen
Umzugs- und Reinigungsunternehmen findenDie Zeiten, in denen man nach Zügelfirmen googeln und dann alle anrufen oder 5 Firmen individuell sämtliche Details mailen oder in einem Formular ausfüllen musste, sind vorbei. Sowohl Comparis als auch Homegate bieten die Möglichkeit, in einem Schritt mehrere Offerten für Umzug und/oder Reinigung einzuholen.
Bei Comparis finden Sie die allgemeine Umzugs- und Reinigungsinfo hier, von Homegate hier (Movu.ch). Sie können jeweils wählen, ob Sie nur ein Umzugsunternehmen suchen oder auch reinigen lassen möchten.
Sie werden bis zu 5 Offerten von Umzugsunternehmen in der Nähe erhalten. Üblicherweise rufen die Firmen an und vereinbaren einen kurzen Besichtigungstermin, um den Aufwand realistisch einschätzen zu können. Dies ist kostenlos und unverbindlich. Dieser Dienst findet sich sowohl auf der Webseite als auch in der App.
Wer aus dem Ausland in die Schweiz zieht, findet hilfreiche Informationen auf dieser Webseite:
Entsorgung Altkleider oder Mulden
Misten Sie Ihre Kleider aus, Sie werden staunen, wie viel Sie eigentlich schon über ein Jahr nicht mehr getragen haben. Kleider, die noch schön sind, können Sie bei Sammelstellen wie Texaid oder Tell-Tex abgeben.
Weitere Links (Mulden)
Nichts vergessen: Umzugs-ChecklistenDie Verwendung von Checklisten ist empfehlenswert, damit Sie nichts Wichtiges vergessen.
- Checkliste Comparis.ch
- Checkliste Homegate.ch
- Checkliste Movu.ch
- Checkliste Beobachter.ch. Die Tipps (PDF) sind auch ohne Abo zugänglich.
- Checkliste Post.ch. Darin enthalten ist z.B. auch die Adressänderung mit Nachsendeauftrag.
- Checkliste ch.ch
Auf der Webseite ch.ch finden Sie ausserdem weitere Infos zu Ab- und Anmelden bei der Wohngemeinde, zu Auto- und Führerausweisen beim Umzug.
Wie Sie sich bequem online bei der Wegzugsgemeinde abmelden und bei der Zuzugsgemeinde anmelden können, finden Sie auf der nächsten Seite.
Meldepflicht: eUmzugCHSich bei der aktuellen Gemeinde abmelden bzw. bei der Zuzugsgemeinde neu anmelden geht auch digital. Die Meldepflicht beträgt 14 Tage ab Datum der Adressänderung. Die Benutzung von eUmzugCH ist freiwillig und führt laut Webseite zu keinen Mehrkosten im Vergleich zum Gang an den Schalter.
Update 20.10.22: Auch 2022 ist eUmzugCH noch nicht für alle Schweizer Gemeinden verfügbar. Auf der Webseite heisst es, «Da noch nicht alle Gemeinden an eUmzugCH angeschlossen sind, kann es sein, dass Sie die Umzugsmeldung gemäss den Vorgaben der neuen oder alten Wohngemeinde durchführen müssen. Sie werden im Verlauf des Prozesses darüber informiert.»
Die Lösung wurde ursprünglich durch die Firma Emineo für den Kanton Zürich entwickelt. Seit Januar 2018 wird eUmzugCH durch die Organisation eOperations Schweiz betrieben, die im Rahmen eines strategischen Projekts von E-Government Schweiz (2022: heute Digitale Verwaltung Schweiz) aufgebaut wurde. Laut der Karte unten (Stand Juni 2021) bieten die meisten Deutschschweizer Gemeinden den Service eUmzugCH an. Bis Ende 2021 soll eUmzugCH laut egovernment.ch in allen Schweizer Kantonen zur Verfügung stehen.
Umzug-Web-App PlanYourMovePlanYourMove ist eine Web-App, die Sie durch den gesamten Umzugsprozess begleitet. PlanYourMove ist eine App der PlanYourMove AG mit Sitz in Lausanne. Die Web-App aus der Schweiz ist kostenlos, einfach zu bedienen und auch noch schön designt.
Wer sich registriert, wird durch den kompletten Umzugsprozess geführt. Es gibt zudem Briefvorlagen, personalisierte Tipps, Checklisten und Erinnerungen. Mit dem persönlichen Umzugsassistenten wird man durch die Schritte Vorbereitung, Organisation, Equipment, Planung, Einzug und Bekanntgabe geführt.
Es gibt zudem einen End-of-Lease-Rechner und Kündigungsschreiben zum Herunterladen auf der Online-Plattform.
Hinweis: Man muss sich registrieren und beim Ausprobieren wurde die Redaktorin auch irgendwann für einen «Sicherheitscheck» nach Ihrer Telefonnummer gefragt.
Hier gehts zu unserem Web-App-Test.
Mit Kindern oder Haustieren umziehen
Umzug mit Kindern
In Ratgebern-Blogs wird meist empfohlen, die Kinder einzubeziehen, sei es bei der Kinderzimmerplanung oder falls das neue Zuhause in der Nähe ist, gemeinsam hinzufahren und die Umgebung gemeinsam zu erkunden. Packen Sie (Bilder-)Bücher oder laden Sie Lieblingshörspiele bzw. -Podcasts für die ganze Familie auf Ihr Smartphone/Tablet etc. zwecks Beschäftigung für die Kinder für die Fahrt ein. Wenn die Vorbereitungen trotzdem zu stressig werden, kann es helfen, wenn Kinder eine Weile bei Oma und Opa wohnen.
- 13 Tipps zum Umzug mit Kindern von movu.ch
- 8 Tipps für stressfreien Umzug mit Kindern von bauen-wohnen-schweiz.ch
Hund und Katze
Mit Haustieren umziehen, ist auch nicht immer einfach. Hunde sind meist glücklich, wenn sie dort sind, wo Herrchen oder Frauchen ist. Beim Hund kann auch ein Lieblingsspielzeug und das Bettchen, das bereitgehalten wird, helfen. Vergessen Sie auch Wasser- und Futternapf nicht.
Doch bei Katzen ist das einiges komplizierter. Katzen verlieren ihr markiertes Revier und müssen ihr Revier am neuen Ort erst aushandeln. Oft wird empfohlen, die Katze in den ersten Wochen in der neuen Wohnung nicht rauszulassen, damit sie sich eingewöhnt und nicht wegläuft. Beim ersten Freigang kann ein Regentag helfen, denn das Büsi mag keine nassen Pfoten und wird gerne wieder reinkommen.
Achten Sie ausserdem darauf, dass bei einigen Verwaltungen explizit eine schriftliche Bewilligung für z. B. Hunde benötigt wird. Klären Sie dies frühzeitig ab.
- Tipps aus PlanYourMove-Blog: Mit einem Hund oder einer Katze umziehen: Wie gehen Sie vor?
(Dieser Artikel erschien erstmals im April 2019 und wurde am 20. Oktober 2022 aktualisiert und ergänzt.)
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