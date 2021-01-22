«Suchen»-Feld im Titelbalken ausblenden

In den aktuellen Versionen der Office-Programme Word, Excel, PowerPoint und Outlook «ziert» den Titelbalken dieser Office-Programme ein recht breites Suchfeld. Besonders, wer in der Schnellzugriffsleiste viele Befehle abgelegt hat oder wer gerne eine grössere Fenster-Anfassfläche für die Maus im Titelbalken hätte, wünscht sich dieses «Suchen»-Feld weg.

Lösung: Zum Glück ist dies eine Einstellung, die Sie separat für jedes Ihrer Office-Programme festlegen können – mit einer Ausnahme, leider. Vielleicht mögen Sie das Feld in Outlook, finden es aber in Word oder Excel störend. Im betroffenen Office-Programm (z.B. Word oder Excel) gehts zu Datei/Optionen. Im Bereich Allgemein finden Sie recht weit oben den Punkt Das Microsoft-Suchfeld standardmässig reduzieren. Aktivieren Sie ihn und klicken Sie auf OK.