15. Aug 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Summe der Stunden der aktuellen Kalenderwoche ermitteln
Ich versuche in Excel eine kleine Stundenabrechnung zu implementieren! Was ich jetzt möchte ist eine Summe der Arbeitszeit PRO WOCHE! Respektiv die Summe pro aktuelle Woche! Ich habe eine Kolonne mit den Arbeitszeiten total pro Tag (jede Zeile ist ein weiter Tag). Ich habe verschiedene Varianten mit Summewenn und Kalenderwoche(Heute();2) versucht, das funktioniert jedoch irgendwie einfach nicht. Es scheint also ob die Summewenn-Funkion nur mit Konstanten und nicht mit einem Ausdruck funktionieren würde. Wie ist dieses Problem zu lösen?
Um mit SUMMEWENN auf die Kalenderwoche zugreifen zu können setzen Sie eine Hilfsspalte ein. Dort geben Sie die Kalenderwoche aus und wandeln diesen Wert gleichzeitig in Text um.
Auf diese Weise, kann die Kalenderwoche nun in die SUMMEWENN-Funktion miteinbezogen werden. Formatieren Sie die Zellen, in welchen Sie die Summe berechnen im Format ZAHL und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 24. Das ergebnis wird eine Dezimalzahl sein.
Nach demselben System ermitteln Sie auch das Stundentotal der Aktuellen Kalenderwoche. In einer Zelle wird die Aktuelle Kalenderwoche in Text umgewandelt. Mit SUMMEWENN nehmen wiederum Bezug auf diese Zelle.
Wichtig: Einen aktualisierten Artikel mit Tipps zur Berechnung der Kalenderwoche selbst finden Sie hier.
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