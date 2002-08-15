Summe der Stunden der aktuellen Kalenderwoche ermitteln

Ich versuche in Excel eine kleine Stundenabrechnung zu implementieren! Was ich jetzt möchte ist eine Summe der Arbeitszeit PRO WOCHE! Respektiv die Summe pro aktuelle Woche! Ich habe eine Kolonne mit den Arbeitszeiten total pro Tag (jede Zeile ist ein weiter Tag). Ich habe verschiedene Varianten mit Summewenn und Kalenderwoche(Heute();2) versucht, das funktioniert jedoch irgendwie einfach nicht. Es scheint also ob die Summewenn-Funkion nur mit Konstanten und nicht mit einem Ausdruck funktionieren würde. Wie ist dieses Problem zu lösen?

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