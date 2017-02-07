Tipps & Tricks
Superschnell eine zweite Programminstanz starten
Bei der Arbeit in einem Programm (etwa in Word oder im kleinen Zeichen-Tool Paint) kommt es hie und da vor, dass man schnell noch eine zweite Instanz der Anwendung öffnen will, um ein weiteres Word-Dokument oder ein weiteres Bild zu bearbeiten.
Wenn Sie aber aufs Taskleisten-Symbol eines bereits gestarteten Programms klicken, dann öffnet sich nicht etwa eine neue Instanz, sondern es minimiert sich das Programm. Klicken Sie wieder drauf, stellt sich das Fenster wieder her – aber es ist immer noch nur eine Programminstanz. Wie kommen Sie jetzt superschnell zu einem zweiten Word-, Paint- oder sonstigen Fenster, egal in welcher Anwendung?
Lösung: Drücken und halten Sie die Shift-Taste (Umschalt-Taste), während Sie aufs Programmsymbol in der Taskleiste klicken. Schon haben Sie eine zweite Programminstanz vor sich. Das dürfte mit jedem Windows-Programm gehen.
Im Kurzclip zeigen wir es anhand von Microsoft Paint:
Und Office-Programme? Falls Sie Word oder Excel ein zweites Mal ausführen wollen, funktioniert Obiges ebenfalls. Aber da klappt es sonst auch mit Ctrl+N (Strg+N). Das öffnet ein neues Fenster mit einem leeren Dokument oder einer leeren Tabelle. Und wenn Sie bloss ein weiteres Explorer-Fenster wollen, drücken Sie Windowstaste+E.
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