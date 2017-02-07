Superschnell eine zweite Programminstanz starten

Bei der Arbeit in einem Programm (etwa in Word oder im kleinen Zeichen-Tool Paint) kommt es hie und da vor, dass man schnell noch eine zweite Instanz der Anwendung öffnen will, um ein weiteres Word-Dokument oder ein weiteres Bild zu bearbeiten.

Wenn Sie aber aufs Taskleisten-Symbol eines bereits gestarteten Programms klicken, dann öffnet sich nicht etwa eine neue Instanz, sondern es minimiert sich das Programm. Klicken Sie wieder drauf, stellt sich das Fenster wieder her – aber es ist immer noch nur eine Programminstanz. Wie kommen Sie jetzt superschnell zu einem zweiten Word-, Paint- oder sonstigen Fenster, egal in welcher Anwendung?

Lösung: Drücken und halten Sie die Shift-Taste (Umschalt-Taste), während Sie aufs Programmsymbol in der Taskleiste klicken. Schon haben Sie eine zweite Programminstanz vor sich. Das dürfte mit jedem Windows-Programm gehen.

Im Kurzclip zeigen wir es anhand von Microsoft Paint: