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Gaby Salvisberg
7. Feb 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Superschnell eine zweite Programminstanz starten

Möchten Sie von Paint oder einem sonstigen Programm schnell eine zweite Instanz starten? Mit einem kleinen Trick geht das.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Bei der Arbeit in einem Programm (etwa in Word oder im kleinen Zeichen-Tool Paint) kommt es hie und da vor, dass man schnell noch eine zweite Instanz der Anwendung öffnen will, um ein weiteres Word-Dokument oder ein weiteres Bild zu bearbeiten.

Wenn Sie aber aufs Taskleisten-Symbol eines bereits gestarteten Programms klicken, dann öffnet sich nicht etwa eine neue Instanz, sondern es minimiert sich das Programm. Klicken Sie wieder drauf, stellt sich das Fenster wieder her – aber es ist immer noch nur eine Programminstanz. Wie kommen Sie jetzt superschnell zu einem zweiten Word-, Paint- oder sonstigen Fenster, egal in welcher Anwendung?

Lösung: Drücken und halten Sie die Shift-Taste (Umschalt-Taste), während Sie aufs Programmsymbol in der Taskleiste klicken. Schon haben Sie eine zweite Programminstanz vor sich. Das dürfte mit jedem Windows-Programm gehen.

Im Kurzclip zeigen wir es anhand von Microsoft Paint:

Und Office-Programme? Falls Sie Word oder Excel ein zweites Mal ausführen wollen, funktioniert Obiges ebenfalls. Aber da klappt es sonst auch mit Ctrl+N (Strg+N). Das öffnet ein neues Fenster mit einem leeren Dokument oder einer leeren Tabelle. Und wenn Sie bloss ein weiteres Explorer-Fenster wollen, drücken Sie Windowstaste+E.

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