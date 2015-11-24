Surface Pro 4: Nervige Tastentöne ausschalten

Lösung: Der Tastenklick-Sound ist besonders dann nervtötend, wenn auch noch andere Personen im Raum sind, die gerne ihre Ruhe hätten. Tastenklicks treiben etwa die anderen Passagiere in Tram/Bus/Bahn zur Weissglut.

Die zugehörige Einstellung würde man vielleicht unter «Personalisierung» oder «Sprache» erwarten, vielleicht noch unter «System». Aber da ist sie nicht. Tippen Sie unten links aufs Startmenü bzw. aufs Windows-Logo. Gehen Sie von dort aus zu Einstellungen und öffnen Sie die Rubrik Geräte.