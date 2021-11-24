Suunto 9 Peak: Blutsauerstoff-Messung durchführen – so gehts

PCtipp konnte dies mit einem Testgerät durchführen. Wie Sie manuell den Blutsauerstoff-Wert messen, sehen Sie unten im Video.

1. Auf dem Display von unten nach oben wischen und einen Moment warten.

2. Tippen Sie einmal auf die Herzfrequenz-Kachel, um zu Blutsauerstoff zu wechseln.

3. Warten Sie ein paar Sekunden, dann wird die Messung automatisch gestartet. Halten Sie die Hand ruhig.

Anschliessend sehen Sie einen Wert in Prozenten. Für mehr Details direkt auf der Uhr, drücken Sie die mittlere Taste.

4. In der Suunto-App synchronisieren Sie Ihre Uhr und gehen dann im Kalender zum aktuellen Tag.

5. Scrollen Sie ein wenig nach unten bis zu Durchschn. Blutsauerstoff.