Suunto: Personalisierung eines Sportmodus

In einem personalisierten Sportmodus können Sie auswählen, welche Daten während einer Aktivität angezeigt werden sollen.

In der Suunto-App tippen Sie oben auf das Uhr-Symbol. Hier gehen Sie zum Menüpunkt Personalisierung der Sportmodi. Tippen Sie auf Weiter. Unten sehen Sie die Kurzliste der Suunto 5 Peak. Falls Sie dies ändern möchten, gehts hier zu Bearbeiten. Wir gehen hier jedoch oben zur Schaltfläche Sportmodus erstellen. Wählen Sie die Sportart aus (z.B. Angeln, Baseball, Boxen, Eishockey). Den neuen Sportmodus können Sie nun benennen. Wischen Sie auf der dargestellten Uhr von rechts nach links, um das Display zu ändern. Sie können z.B. 4 Felder anzeigen lassen oder 5. Ausserdem können Sie ein Display hinzufügen. Bei der 4-Felder-Variante werden zum Beispiel Kalorien, durchschnittliche Herzfrequenz, die Herzfrequenz und die Trainingsdauer angezeigt. Klicken Sie auf Ändern, um diese anzupassen (z.B. Leistung, Geschwindigkeit, Intensitätszonen). Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie ganz oben auf Speichern.

Nun erscheint der erstellte Sportmodus in Ihrer Kurzliste der Suunto 5 Peak. Trainings starten Sie über die Taste rechts oben.