10. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.
Wearable-Tipps
Suunto: Personalisierung eines Sportmodus
Mit der Suunto-App können Sie auch eigene Sportmodi erstellen. So gehts für eine Suunto 5 Peak.
In einem personalisierten Sportmodus können Sie auswählen, welche Daten während einer Aktivität angezeigt werden sollen.
- In der Suunto-App tippen Sie oben auf das Uhr-Symbol.
- Hier gehen Sie zum Menüpunkt Personalisierung der Sportmodi.
- Tippen Sie auf Weiter.
- Unten sehen Sie die Kurzliste der Suunto 5 Peak. Falls Sie dies ändern möchten, gehts hier zu Bearbeiten. Wir gehen hier jedoch oben zur Schaltfläche Sportmodus erstellen.
- Wählen Sie die Sportart aus (z.B. Angeln, Baseball, Boxen, Eishockey).
- Den neuen Sportmodus können Sie nun benennen. Wischen Sie auf der dargestellten Uhr von rechts nach links, um das Display zu ändern. Sie können z.B. 4 Felder anzeigen lassen oder 5. Ausserdem können Sie ein Display hinzufügen. Bei der 4-Felder-Variante werden zum Beispiel Kalorien, durchschnittliche Herzfrequenz, die Herzfrequenz und die Trainingsdauer angezeigt. Klicken Sie auf Ändern, um diese anzupassen (z.B. Leistung, Geschwindigkeit, Intensitätszonen).
- Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie ganz oben auf Speichern.
Nun erscheint der erstellte Sportmodus in Ihrer Kurzliste der Suunto 5 Peak. Trainings starten Sie über die Taste rechts oben.
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