SVERWEIS mit Teil-Suchkriterium

Wenn Sie nur einen Teil des Suchkriteriums eingeben wollen, geht es nicht ohne eine Zusatzspalte in der Artikeltabelle. In dieser Spalte müssen die Artikelnummern im Format des Suchkriteriums vorhanden sein, wenn Sie mit SVERWEIS suchen wollen. Diese Formel ist jedoch ganz einfach und lautet =Links(A1,7). Damit übernehmen Sie 7 Zeichen von links der Zelle A1. Diese Hilfsspalte kann nach der Fertigstellung auch ausgeblendet werden.