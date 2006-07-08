Tipps & Tricks
SVERWEIS mit Teil-Suchkriterium
Wenn Sie nur einen Teil des Suchkriteriums eingeben wollen, geht es nicht ohne eine Zusatzspalte in der Artikeltabelle. In dieser Spalte müssen die Artikelnummern im Format des Suchkriteriums vorhanden sein, wenn Sie mit SVERWEIS suchen wollen. Diese Formel ist jedoch ganz einfach und lautet =Links(A1,7). Damit übernehmen Sie 7 Zeichen von links der Zelle A1. Diese Hilfsspalte kann nach der Fertigstellung auch ausgeblendet werden.
Die SVERWEIS-Formel sieht dann folgendermassen aus:
Und die ganze Tabelle mit dem gewünschten Suchfeld in welchem die Nummer im gewünschten Format eingegeben kann:
Anzumerken wäre hier vielleicht noch, dass es KEINE Duplikate in den ersten 6-stelligen Zahlen geben dürfte um ein 100% korrektes Ergebnis zu erhalten. Ansonsten würde einfach die Bezeichnung der zuerst gefundenen Artikelnummer zurückgegeben.
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