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Swiss: Check-in per App durchführen – so gehts
Sie können direkt in der App Flüge buchen und anschliessend den Check-in durchführen. Die Autorin hat den Check-in mit einer Reservationsnummer für einen Lufthansa-Flug durchgeführt. Da die Schweizer Fluggesellschaft Swiss zur deutschen Lufthansa-Gruppe gehört, funktioniert der Check-in auch mit einem Lufthansa-Flug. Die Bordkarte wird anschliessend in der App angezeigt, man kann sie sich aber auch per E-Mail zuschicken lassen. Die Applikation bietet zudem Nützliches rund um Flugstatus, Einreisedokumente oder Vorbereitungen (via Mehr). Die App der Swiss gibt es kostenlos für Android und iOS.
- Tippen Sie auf Buchung hinzufügen / Check-in.
- Geben Sie die Buchungsreferenz des zuvor gebuchten Fluges ein. Wir haben hier eine Reservationsnummer eingetippt.
- Tippen Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Ihren Flug aus. Bei uns ist das ein Flug von Zürich Flughafen nach Frankfurt.
- Bei den Buchungsdetails finden Sie die Check-in-Option.
- Wählen Sie einen Sitzplatz aus.
- Anschliessend können Sie auch einen zusätzlichen Passagier hinzufügen.
- Je nach Flugziel können Sie weitere Passdaten eingeben.
- Tippen Sie auf Weiter.
- Sie erhalten direkt in der App Infos zu den Handgepäck-Bestimmungen und was beim Check-in erlaubt bzw. verboten ist.
- Die Bordkarte wird später in der App angezeigt. Alternativ können Sie hier auch die Bordkarte per E-Mail (oder SMS) aufs Handy schicken lassen. Entweder, um sie virtuell auf dem Smartphone vorzuzeigen, oder – falls gewünscht – um sie auszudrucken.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Swiss-App-Version 6.129.0+0 durchgeführt.
Zusatztipp: Swiss hat seit Längerem einen Chat-Assistenten namens Nelly im Angebot. Bei Fragen können Sie sich via App 24/7 an Nelly wenden. Wie das bei Bots heute noch immer oft der Fall ist, ist er für sehr simple Standardfragen zuständig.
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