Um was es im Webinar geht:

In diesem kostenlosen Webinar lernen Sie die wichtigsten Funktionen der offiziellen Karten-App des Bundes kennen. Erfahren Sie, wie Sie Karten optimal nutzen, Touren planen, Kartenmaterial für die Offline-Nutzung herunterladen und weitere praktische Funktionen effizient einsetzen. Profitieren Sie von zahlreichen Tipps & Tricks aus der Praxis sowie spannenden Anwendungsbeispielen und entdecken Sie, wie Sie die swisstopo-App im Alltag und unterwegs optimal nutzen können.

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Was: kostenloses PCtipp-swisstopo-Webinar: «swisstopo-App entdecken: Karten, Funktionen, Tipps & Tricks»

Wann: am Dienstag, den 22. September 2026, ab 16.00 Uhr

Dauer: ca. 60 min

Anmeldung: hier