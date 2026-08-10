Gratis-PCtipp-Webinar
swisstopo-App entdecken: Karten, Funktionen, Tipps & Tricks
Dabei sein lohnt sich: Die swisstopo-App ist der ideale Begleiter für alle, die sich in der Schweiz sicher orientieren möchten – ob beim Wandern, Velofahren, Reisen oder im Alltag. Als 100 % kostenloses Schweizer Qualitätsprodukt des Bundesamts für Landestopografie deckt die App (wahlweise Download für Android- oder iOS-Handys/Tablets) das gesamte Schweizer Staatsgebiet lückenlos und in höchster Präzision ab. Kurzum: Die swisstopo-App ist die unangefochtene Nummer eins unter den Schweizer-Karten-Apps.
Die wichtigsten Highlights der App auf einen Blick:
- Lückenlose Schweizer Karten: Amtliche und hochpräzise Kartendaten für die gesamte Schweiz – von Wanderwegen bis hin zu Velo- und Mountainbike-Routen.
- 100 % kostenlos: Sämtliche Karten, Funktionen und Höhendaten stehen ohne Abofallen oder versteckte Kosten zur Verfügung.
- Zuverlässige Offline-Nutzung: Gesamte Kartenregionen und geplante Touren lassen sich vorab auf das Smartphone herunterladen – ideal für Gebiete ohne Mobilfunknetz.
- Integrierte Tourenplanung: Routen für Wanderungen, E-Bike- und Velotouren direkt in der App planen, Distanzen messen und Höhenprofile analysieren.
- Standort- und Höhenanzeige: Präzise Live-Ortung inkl. Höhenmesser und Kompassfunktion für die sichere Orientierung im Gelände.
- Einfacher Datenexport: GPX-Tracks und Standortdaten lassen sich mühelos exportieren und weiterverwenden.
- Geokoordinaten & QR-Codes für Ihren Tourenbericht nutzen
Ausserdem stellt Ihnen swisstopo-Profi Karsten Pippig (siehe Bild), der durch das PCtipp-swisstopo-Webinar führt, die aktuelle App, die alle wichtigen Grundfunktionen und Neuerungen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Bedienung, über die Tourenplanung bis hin zur Auswertung unterstützen.
Nur eine von vielen Möglichkeiten: Die swisstopo-App eignet sich hervorragend, um eigene Outdoor-Erlebnisse in Tourenberichten, Blogs oder Reiseberichten anschaulich aufzubereiten. Über die App lassen sich exakte «WGS84»-Geokoordinaten einzelner Standorte sowie komplette GPX-Tracks absolvierter Wander- oder E-Bike-Touren exportieren. Diese Routen und Punkte können Sie anschliessend als interaktive Karte auf einer Website einbinden oder als QR-Code direkt in Ihren ausgedruckten Tourenbericht drucken. Leserinnen und Leser scannen den QR-Code einfach mit dem Smartphone ab und können Ihre exakte Route direkt in der eigenen Karten-App nachverfolgen.
Um was es im Webinar geht:
In diesem kostenlosen Webinar lernen Sie die wichtigsten Funktionen der offiziellen Karten-App des Bundes kennen. Erfahren Sie, wie Sie Karten optimal nutzen, Touren planen, Kartenmaterial für die Offline-Nutzung herunterladen und weitere praktische Funktionen effizient einsetzen. Profitieren Sie von zahlreichen Tipps & Tricks aus der Praxis sowie spannenden Anwendungsbeispielen und entdecken Sie, wie Sie die swisstopo-App im Alltag und unterwegs optimal nutzen können.
👉 Das ist die Gelegenheit: Melden Sie sich jetzt kostenlos an, profitieren Sie von Profiwissen aus erster Hand und werden so zum Experten der swisstopo-App!
Was: kostenloses PCtipp-swisstopo-Webinar: «swisstopo-App entdecken: Karten, Funktionen, Tipps & Tricks»
Wann: am Dienstag, den 22. September 2026, ab 16.00 Uhr
Dauer: ca. 60 min
Anmeldung: hier
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