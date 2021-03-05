Swisstopo: Neue Wander-Route auswählen und Karten herunterladen

Mit der Gratis-Karten-App von swisstopo (Bundesamt für Landestopografie) kann man dank Schweizer Landeskarten per Smartphone oder Tablet Routen zu den Themen Wandern, Velofahren, Schneesport oder Aviatik planen. Man kann einerseits Routen planen oder sie auch aufzeichnen. Wir zeigen hier, wie man einfach eine Wanderroute plant und die Karten für den Offline-Gebrauch herunterlädt. Die Swisstopo-App gibt es kostenlos für Android und iOS. Weitere Informationen zur App finden Sie über diesen Link.

Hinweis: Professionelle Anwender wie Ingenieure, Architekten, Programmierer oder Planer haben übrigens seit dem 1. März 2021 kostenlosen und freien Zugang zu den digitalen Geodaten von Swisstopo. Eingeschlossen sind die meisten digitalen Produkte wie Landeskarten, Luftbilder, Landschaftsmodelle oder geologische Vektordaten.