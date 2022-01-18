Synchronisieren von Microsoft Teams

Sie setzen sich morgens im Homeoffice vor den Laptop, schauen in Microsoft Teams und denken: «Huch, darauf hatte ich doch gestern geantwortet?» Die Antwort haben Sie abends per Smartphone-App verschickt – doch in der Desktop-Version von Teams ist davon nichts zu sehen. Dann liegt vermutlich ein Synchonisierungs-Problem vor.

Mobilversion

Grundsätzlich werden die mobilen Teams-Apps beim Öffnen automatisch synchronisiert. Manuell können Sie dies anstossen, indem Sie einen Punkt auf dem Bildschirm gedrückt halten und nach unten ziehen.

Desktopversion

Sie können entweder die App manuell beenden, indem Sie im App-Dock unten mit der rechten Maustaste klicken und Beenden auswählen. Anschliessend starten Sie Teams neu.