Synology: Festplatten aufrüsten

Der Synology-NAS ächzt unter der Last von Filmen und Serien. Vielleicht war es doch keine gute Idee, das Modell mit nur 4×4 TB zu kaufen. Aber vor fast acht Jahren waren diese Festplatten für Private gerade noch bezahlbar. Ausserdem schien es abwegig, dass diese bizarre Menge an Speicher in unserem Haushalt jemals zur Neige geht. Doch dann kamen 4K-Filme, HDR und neue High-End-Soundformate; und ehe man sich versieht, könnte es in absehbarer Zeit doch eng werden.

Die Grundlagen

Der aktuelle NAS ist als Synology Hybrid RAID (SHR) konfiguriert, aber ein RAID 5 ist ebenfalls möglich. Das bedeutet in der Kurzfassung: Bei dieser Konfiguration werden die Festplatten zu einem Verbund geschaltet. Dieser erscheint im Netzwerk wie ein einzelnes Laufwerk und wird auch so behandelt.

Bei 4×4 TB sollte dieses Volume eigentlich 16 TB gross sein, aber netto sind es nur 12 TB. Denn SHR respektive RAID 5 sichern die Daten durch Prüfsummen ab: Gibt eine Festplatte den Geist auf, kann sie sogar im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, um den Inhalt anschliessend auf der neuen Festplatte zu rekonstruieren. Diese Prüfsummen sind über alle Festplatten verteilt; zusammen belegen Sie den Speicher einer ganzen Festplatte. Deshalb kann dieser Platz nicht für eigene Daten genutzt werden.

Diese Sicherheit von SHR und RAID 5 wird für das Upgrade der Festplatten eingesetzt, indem ein vermeintlicher Ausfall bewusst herbeigeführt wird: Eine alte Festplatte wird einfach durch ein grösseres Modell ausgetauscht. Das System rekonstruiert anschliessend die fehlenden Inhalte auf die neue Festplatte. Ohne diese Einrichtung müssten der Inhalt des NAS auf einen Speicher kopiert, die Festplatten getauscht und die Daten zurückgespielt werden.

Doch dieser Prozess zieht sich hin – und wie! In meinem Fall ackerte der NAS für die Rekonstruktion von knapp 9 TB Daten etwa 4×10 Stunden. Wartungsarbeiten wie die Datenträger-Bereinigung kosten zusätzliche Stunden. Ausserdem kamen allein für die dritte Platte zwei geschlagene Tage für «Reparaturen» hinzu, obwohl das Gerät immer einwandfrei funktionierte. Aber ich bin kein NAS und kann das nicht beurteilen, also wird es schon seine Richtigkeit haben. Jedenfalls wird jede Festplatte vorzugsweise am Abend getauscht, damit das Gerät während der Nacht seiner Arbeit nachgeht, um die erste Hürde zu nehmen.

Der Speicherpool wird jedoch nicht sofort grösser. Nehmen wir an, Sie ersetzen 4×4 TB durch 4×10 TB. Ein RAID 5 orientiert sich immer an der kleinsten Festplatte, sodass Sie erst nach dem Tausch aller vier Festplatten 30 TB statt 12 TB nutzen können. SHR funktioniert geschmeidiger: Bereits nach dem Tausch von zwei Festplatten stehen 18 TB zur Nutzung bereit, der Rest kommt nach der vierten Festplatte.

Tipp: Für solche Denksport-Aufgaben ist der der RAID-Rechner von Synology eine ideale Anlaufstelle. Klicken Sie oben auf die gewünschten Festplatten, (1) um die Steckplätze zu füllen. Darunter sehen Sie, wie viel Speicher mit einem klassischen RAID 5 oder mit SHR genutzt werden kann. (2) Um eine Festplatte zu entfernen, klicken Sie diese im Bild des NAS an. (3)