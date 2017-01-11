Synology nicht im Netzwerk auffindbar

Nach einem Umzug oder einem Routerwechsel vergisst man oft, dass der Synology-Netzwerkspeicher zuvor einer bestimmten IP-Adresse im lokalen Netzwerk zugeordnet war. Diese Zuordnung kann aus verschiedenen Gründen bei einem neuen Setup nicht mehr gültig sein. Waren Sie nur für eine kurze Zeit weg oder in den Ferien und haben Sie Ihrem NAS bei der Ersteinrichtung keine manuelle IP-Adresse vergeben, hat die automatische Adressvergabe (DHCP) Ihres Routers möglicherweise dem NAS eine neue IP-Adresse zugeteilt. Gleich vorweg: Es ist grundsätzlich zu empfehlen, alle Endgeräte, die von anderen Geräten im Netzwerk angesteuert werden sollen, mit einer festen IP-Adresse zu versorgen. Wie IPs vergeben werden, und mehr zu diesem Thema gibts in unserem Ratgeber «Tipps gegen ein IP-Adressen-Chaos».

Wenn Sie wegen einer Netzwerkumstellung (Routerwechsel) auf einmal nicht mehr auf die NAS-Oberfläche gelangen, springen Sie am besten gleich zum Abschnitt «Ein Helfer in der Not ...».

Suche über den Browser

Suche über den Browser: Tippen Sie ins Browser-Adressfeld die Zeile diskstation:5000 ein und bestätigen Sie den Aufruf mit der Eingabetaste. Über den Port 5000 wird normalerweise die Oberfläche des NAS angesprochen.

Im Browser müsste nun das Anmeldefenster des Synology-NAS aufpoppen.