Tabula extrahiert PDF-Tabellen

Wichtig: Tabula ist keine OCR-Software. Wenn Sie also ein Blatt einscannen und als PDF ablegen, wird die Software mit diesen Pixeldaten nichts anfangen können. Es funktionieren nur PDFs, deren Texte und Tabellen direkt aus einer Anwendung herausgeschrieben wurden, also zum Beispiel aus Word, Excel oder einer anderen Software.

Tabellen extrahieren

Laden und starten Sie Tabula. Es öffnet sich ein Fenster im Standard-Browser, in diesem Fall Safari am Mac.

Wählen Sie das PDF mit einem Klick auf die Schaltfläche «Browse» (1) aus. Je nach Komplexität und Grösse des PDFs kann das einen Moment dauern. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Import» (2) um den Inhalt der Datei anzuzeigen.