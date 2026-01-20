Tastatur-Tricks für emsige Tipper auf dem Mac

Die Tastatur, das unbekannte Wesen: Versteckte Möglichkeiten und tief verbuddelte Einstellungen erleichtern zwar den Umgang – doch diese müssen zuerst gefunden werden. Stattdessen ärgert man sich oft über Kleinigkeiten, die sich mit Leichtigkeit aus der Welt schaffen lassen – wenn die Schalter bekannt sind.

Sonderzeichen finden

Das Problem ist so alt wie die Tastatur selbst: Wie findet man ein Zeichen, das nicht auf die Tasten gedruckt ist? Die gute Nachricht lautet: macOS bietet eine enorme Bandbreite an Sonderzeichen, die sich mit einem einfachen Tastendruck aufrufen lassen.

Die Tastatur-Übersicht

Seit jeher kennt macOS vier Ebenen der Zeichenbelegung: ohne das Drücken einer weiteren Taste, also zum Beispiel für Kleinbuchstaben. Dann folgt die Shift-Taste für Grossbuchstaben. Und schlussendlich werden weitere Sonderzeichen aufgedeckt, indem die Option-Taste oder die Kombination Option+Shift gedrückt werden.

Um herauszufinden, mit welchem Kürzel ein Zeichen herausgeschält wird, öffnen Sie die Systemeinstellung Tastatur. Klicken Sie unter Eingabequellen auf die Schaltfläche ­Bearbeiten und überzeugen Sie sich, dass im folgenden Dialog die Option Eingabequellen in der Menüleiste anzeigen aktiviert ist. Nun lässt sich in der Menüleiste über das Tastatur-Symbol die Tastaturübersicht einblenden, Bild 1. Hier lassen sich alle vier Ebenen durchexerzieren – und natürlich üben.