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Gaby Salvisberg
9. Feb 2010
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Tastaturlayout ändern im MS DOS-Editor

Problem: Ich muss für die Schule (Informatik) gelegentlich in der Konsole den DOS-Editor (edit.com) benutzen. Nur ist da die Tastatur offenbar auf US-Amerikanisch eingestellt, obwohl die Sprache im DOS-Fenster selbst ja stimmt. Kann ich den Editor auf Deutsch/Schweiz ändern?

Fügen Sie die Zeile ein; ohne das vorangestellte REM!

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ja, das geht. Sie haben zwei Möglichkeiten; eine temporäre, die keine Administratorrechte erfordert – und eine dauerhafte. Das Problem stellt sich ja so dar:

Entweder tippen Sie in der Konsole (DOS-Fenster bzw. Eingabeaufforderung) einfach kurz kb16 sg ein, drücken Enter und starten erst danach den Editor (per Eingabe von edit). Das müssten Sie einfach jedesmal tun, bevor Sie den Editor benutzen.

Fügen Sie die Zeile ein; ohne das vorangestellte REM!

 © Quelle: PCtipp.ch

Oder Sie passen für eine dauerhafte Lösung die zuständige Datei an. Die liegt im Ordner C:\Windows\System32\ und heisst autoexec.nt. Öffnen Sie sie mit Administratorrechten und fügen Sie zuunterst folgende Zeile ein:

LH KB16 SG,,%SystemRoot%\system32\keyboard.sys

Speichern Sie die Datei. Sobald Sie nächstesmal eine Eingabeaufforderung öffnen, ist der Zeichensatz im Editor auf die Deutsch/SchweizerTastatur umgestellt. (PCtipp-Forum)

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