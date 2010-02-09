Tastaturlayout ändern im MS DOS-Editor

Lösung: Ja, das geht. Sie haben zwei Möglichkeiten; eine temporäre, die keine Administratorrechte erfordert – und eine dauerhafte. Das Problem stellt sich ja so dar:

Entweder tippen Sie in der Konsole (DOS-Fenster bzw. Eingabeaufforderung) einfach kurz kb16 sg ein, drücken Enter und starten erst danach den Editor (per Eingabe von edit). Das müssten Sie einfach jedesmal tun, bevor Sie den Editor benutzen.