Tipps & Tricks
Tastaturlayout ändern im MS DOS-Editor
Lösung: Ja, das geht. Sie haben zwei Möglichkeiten; eine temporäre, die keine Administratorrechte erfordert – und eine dauerhafte. Das Problem stellt sich ja so dar:
Entweder tippen Sie in der Konsole (DOS-Fenster bzw. Eingabeaufforderung) einfach kurz kb16 sg ein, drücken Enter und starten erst danach den Editor (per Eingabe von edit). Das müssten Sie einfach jedesmal tun, bevor Sie den Editor benutzen.
Oder Sie passen für eine dauerhafte Lösung die zuständige Datei an. Die liegt im Ordner C:\Windows\System32\ und heisst autoexec.nt. Öffnen Sie sie mit Administratorrechten und fügen Sie zuunterst folgende Zeile ein:
LH KB16 SG,,%SystemRoot%\system32\keyboard.sys
Speichern Sie die Datei. Sobald Sie nächstesmal eine Eingabeaufforderung öffnen, ist der Zeichensatz im Editor auf die Deutsch/SchweizerTastatur umgestellt. (PCtipp-Forum)
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