Mit Tastentrick zur Browser-Auslastung

Wenn Ihr Browser bei vielen geöffneten Tabs nur noch träge reagiert, können Sie versuchen herauszufinden, welches der Tabs die meisten Ressourcen verschlingt. Ähnlich wie Windows selbst besitzen auch Firefox und Chrome einen eigenen Task-Manager.

Drücken Sie einfach das Tastenkürzel Shift+Esc (Umschalt+Esc), schon öffnet sich im Firefox ein neues Tab respektive in Chrome ein neues Fenster, das die Browser-Tasks zeigt. Soll ein Task geschlossen werden, versuchen Sie möglichst zuerst einfach das Tab zu schliessen, falls Sie es lokalisieren können. Ein Task lässt sich aber auch beenden, indem Sie im Firefox über den Task fahren und zuhinterst aufs X klicken. In Chrome klicken Sie den Task an und wählen unten Prozess beenden.