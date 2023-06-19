Was ist ein Teams-Avatar und wie erstellen Sie ihn?

Viele im deutschsprachigen Raum haben den Begriff «Avatar» erstmals im Zusammenhang mit dem gleichnamigen Hollywoodfilm gehört. Was ist ein Avatar überhaupt? Am besten lässt es sich wohl so erklären: Dasselbe, was ein Pseudonym für Ihren Namen ist, stellt ein Avatar für Ihr Erscheinungsbild dar. Avatare kommen auf unzähligen Onlineplattformen als Ersatz fürs Benutzerfoto zum Einsatz, meistens als statische kleine Bildchen.

In Microsoft Teams können Sie wohl bald anstelle Ihres Kamerabildes ebenfalls einen Avatar in die Besprechung schicken. Jener ist sogar animiert. Natürlich sind es weiterhin Sie selbst, der oder die zuhört und Antworten gibt. Aber das Bild, das Ihre Kollegen sehen, ist nicht Ihr Kamerabild, sondern ein 3D-Avatar, quasi als Stellvertretung für Ihr live übertragenes Gesicht.

Teams-Avatar aktivieren

Es kann sein, dass Teams Sie beim Warten auf die anderen Personen direkt auf die Möglichkeit zur Avatar-Erstellung aufmerksam macht. Möchten Sie direkt davon Gebrauch machen, klicken Sie auf Try it now; hier hat Microsoft offenbar noch ein paar Übersetzungen vergessen.