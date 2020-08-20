Tipps & Tricks
Teams-Besprechungseinladung via Smartphone erstellen
Lösung:
- Tippen Sie in der mobilen Teams-Version auf die Registerkarte Kalender.
- Tippen Sie unten rechts auf das Besprechung planen-Symbol.
- Füllen Sie die Informationen zu Titel, Teilnehmer hinzufügen, Datum, Start- und Endzeit etc. aus.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben rechts auf das Häkchen-Symbol.
Wenn Sie Teilnehmende eingeladen haben, erhalten diese auf dem Handy-Bildschirm eine Einladung, bei der sie direkt mitteilen können, ob Sie die Besprechungseinladung akzeptieren möchten oder nicht. Das sieht dann beim Empfänger-Handy wie im Screenshot links aus.
Tipp: Wenn Sie die Besprechungseinladung erstellt haben, können Sie das Ereignis auch per Link teilen (Besprechungseinladung teilen). So sollen nach Angaben von Microsoft auch Personen daran teilnehmen können, die kein Teams-Konto haben. Allerdings müssen diese laut diesem Microsoft-Support-Artikel dennoch die Teams-App herunterladen. Man kann dann Als Gast teilnehmen auswählen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone und der Teams-Version 1416/1.0.0.2020081402 durchgeführt.
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