Teams-Besprechungseinladung via Smartphone erstellen

Wenn Sie Teilnehmende eingeladen haben, erhalten diese auf dem Handy-Bildschirm eine Einladung, bei der sie direkt mitteilen können, ob Sie die Besprechungseinladung akzeptieren möchten oder nicht. Das sieht dann beim Empfänger-Handy wie im Screenshot links aus.

Tipp: Wenn Sie die Besprechungseinladung erstellt haben, können Sie das Ereignis auch per Link teilen (Besprechungseinladung teilen). So sollen nach Angaben von Microsoft auch Personen daran teilnehmen können, die kein Teams-Konto haben. Allerdings müssen diese laut diesem Microsoft-Support-Artikel dennoch die Teams-App herunterladen. Man kann dann Als Gast teilnehmen auswählen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone und der Teams-Version 1416/1.0.0.2020081402 durchgeführt.