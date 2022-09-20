Den Teams-Klingelton ändern – so gehts

Nervt Sie das Geräusch eines eingehenden Teams-Anrufes? Jetzt gibt es eine peppigere Remix-Version der klassischen Melodie. Dieser stammt laut Microsoft von Calum Newton und der Ringtone taucht in den sozialen Medien unter CandyMoore.mp3 auf. Dieser Remix ist nun für alle Benutzer der kommerziellen Teams-Version verfügbar. Wenn Sie sich den Klingelton anhören möchten, können Sie dem Remix-Ringtone über diesen Link lauschen. Dies funktioniert leider nicht mit der privaten Teams-Version.