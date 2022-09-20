20. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.
Fun
Den Teams-Klingelton ändern – so gehts
Wer den Klingelton für eingehende Teams-Anrufe noch nicht geändert hat, sollte dies jetzt in Betracht ziehen. Microsoft hat gerade eine witzige Remix-Version, die gute Laune macht, veröffentlicht.
Nervt Sie das Geräusch eines eingehenden Teams-Anrufes? Jetzt gibt es eine peppigere Remix-Version der klassischen Melodie. Dieser stammt laut Microsoft von Calum Newton und der Ringtone taucht in den sozialen Medien unter CandyMoore.mp3 auf. Dieser Remix ist nun für alle Benutzer der kommerziellen Teams-Version verfügbar. Wenn Sie sich den Klingelton anhören möchten, können Sie dem Remix-Ringtone über diesen Link lauschen. Dies funktioniert leider nicht mit der privaten Teams-Version.
So ändern Sie den Teams-Klingelton
- Klicken Sie auf die Registerkarte Anrufe.
- In der PC-Version finden Sie in der mittleren Spalte unten entweder Nicht weiterleiten oder An Voicemail weiterleiten. Öffnen Sie dort das Drop-Down-Menü.
- Wählen Sie darin Weitere Einstellungen.
- Unter Klingeltöne finden Sie den gewünschten Klingelton für eingehende Anrufe. Klicken Sie dort aufs Drop-down-Menü. Ganz unten finden Sie Remix.
Hinweis: Dies wurde mit der kommerziellen Microsoft-365-Teams-Version für Windows (1.5.00.21668, 64-Bit) durchgeführt.
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