Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
19. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.

Microsoft Teams

Teams: Liveuntertitel anpassen und verschieben

Manchmal verdecken Untertitel etwas Wichtiges, beispielsweise wenn der Bildschirm geteilt wird, um etwas zu erklären.
© (Quelle: Microsoft)

Seit einer Weile können die Untertitel in Microsoft Teams neu positioniert werden. Wenn Untertitel wichtige Informationen verdecken, können Sie diese umplatzieren.

Die standardmässigen Liveuntertitel in einer Teams-Besprechung

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Wir gehen davon aus, dass Sie die Untertitel aktiviert haben (falls nicht: Gehen Sie zu Weitere, Sprache und Sprechen sowie Liveuntertitel aktivieren).
  2. Sagen Sie ein paar Worte, um die Liveuntertitel zu sehen.
  3. Ganz unten rechts sehen Sie ein Zahnrad-Symbol (Einstellungen). Klicken Sie darauf, um weitere Einstellungen zu sehen. Hier können Sie die gesprochene Sprache ändern oder zu den Untertiteleinstellungen gehen. Nebst Formatvorlagen oder Farbe können Sie mittels Höhe oder Position die Untertitel so platzieren, wie es für Sie stimmt.
  4. Alternativ: Drücken Sie in einer Besprechung die Tastenkombination Alt+R, um den Neupositionierungsmodus zu aktivieren. Anschliessend verwenden Sie Alt+Pfeiltasten, um sie mittels Tastatur zu verschieben.

Teams-Meetings können Sie übrigens aufzeichnen, und zwar samt Transkription (beides: Weitere, Aufzeichnung und Transkribieren) in einem herunterladbaren Dokument; die Liveuntertitel des Gesprochenen aktivieren Sie so.

Sie können die Schriftgrösse, Art sowie die Position der Liveuntertitel anpassen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Kommentare

Microsoft Teams Tipps Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare