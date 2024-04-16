16. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.
Mini-Tipp
Teams: Organigramm eines Kontaktes anzeigen lassen
Im neuen Teams sind nicht nur alle Kontakte an einem Ort vorhanden, sondern man kann sehr einfach das Organigramm anzeigen lassen.
Das ist zum Beispiel bei neuen Mitarbeitern in einer grösseren Organisation praktisch, wenn man nicht genau weiss, in welcher Abteilung die Person arbeitet bzw. wer dessen/deren Vorgesetzte/r ist.
- Klicken Sie in der linken Spalte auf Chat.
- Sie sehen nun Ihre bisherigen Chats. Klicken Sie auf ein Profilbild eines Kontaktes.
- In einem Pop-up-Fenster werden – wie bisher – die Übersicht (Kontaktinformationen) und Kontaktdetails (z. B. verfügbar/beschäftigt) angezeigt. Klicken Sie hier auf Organisation.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (23H2) und der kommerziellen neuen Desktop-Teams-Version 23285.3604.2469.4152 durchgeführt. Weitere Tipps und News rund um Microsoft Teams finden Sie hier.
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