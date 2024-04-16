Teams: Organigramm eines Kontaktes anzeigen lassen

Das ist zum Beispiel bei neuen Mitarbeitern in einer grösseren Organisation praktisch, wenn man nicht genau weiss, in welcher Abteilung die Person arbeitet bzw. wer dessen/deren Vorgesetzte/r ist.

Klicken Sie in der linken Spalte auf Chat. Sie sehen nun Ihre bisherigen Chats. Klicken Sie auf ein Profilbild eines Kontaktes. In einem Pop-up-Fenster werden – wie bisher – die Übersicht (Kontaktinformationen) und Kontaktdetails (z. B. verfügbar/beschäftigt) angezeigt. Klicken Sie hier auf Organisation.

Jetzt wird das Organigramm für diese Mitarbeiterin bzw. diesen Mitarbeiter angezeigt.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (23H2) und der kommerziellen neuen Desktop-Teams-Version 23285.3604.2469.4152 durchgeführt. Weitere Tipps und News rund um Microsoft Teams finden Sie hier.