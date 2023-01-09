9. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
Neue Benutzeroberfläche für Videoanrufe
Teams Privat: schneller Anruf starten oder Besprechungslink schicken
Videoanrufe zu starten oder Besprechungslinks verschicken ist nun einfacher und bequemer geworden.
Die kostenlose Privatversion von Teams hat eine überarbeitete Benutzeroberfläche für Videoanrufe erhalten. Sie können nun einen Videoanruf mit Familie oder Freunden per E-Mail, Telefonnummer oder Outlook/Skype-Kontakten starten. Ausserdem ist es einfacher, einen Anruf-Link zu schicken.
- Tippen Sie unten in der Menüleiste auf das Teams-Icon oder starten Sie Teams via Suchfeld.
- Direkt als Erstes sehen Sie die Schaltflächen Jetzt besprechen, Anruf starten oder Neuer Chat.
- Wenn Sie auf Jetzt besprechen klicken, werden Sie gleich beide Optionen zur Auswahl erhalten. Sie können entweder Einen Link zur Freigabe abrufen oder eine Besprechung starten.
Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) und der privaten Teams-Version 22308.1003.(...) durchgeführt.
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