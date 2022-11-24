Teams Privat: Videoclip erstellen und senden

Seit Kurzem kann man in Microsoft Teams Nachrichten mit Videoclips zum Leben erwecken. Mit dem neuen Feature können Sie Ihre Nachricht einfach aufzeichnen, bearbeiten oder teilen. Sie können Videoclips für bis zu einer Minute aufzeichnen. Man kann die Aufzeichnung anhalten und neu starten. Momentan funktioniert dies nur mit der Desktop-Version.

So funktionierts: