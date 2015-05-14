TeamViewer: Musik nicht übertragen

Problem: Wenn Sie via TeamViewer mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Multimedia-PC fernsteuern wollen, stört es massiv, wenn dabei der Sound klirrend und mit Verspätung aus dem Mobile-Lautsprecher krächzt. Zum Glück lässt sich die Soundübertragung abschalten.

Lösung: Starten Sie TeamViewer auf dem Tablet oder Smartphone. Bevor Sie sich verbinden, öffnen Sie übers Zahnradsymbol die Optionen. Im Bereich «Erweitert» entfernen Sie das Häkchen bei «Computersounds und Musik abspielen».