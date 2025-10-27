Telefon, ohne Chaos

Mit iOS26 hat Apple die Telefon-App einem radikalen Redesing unterzogen. Mehr Übersicht war die Absicht, mehr Chaos das Resultat – jedenfalls für einen Teil der Anwender. Apple war die Neugestaltung wohl selber nicht ganz geheuer. Aus diesem Grund lässt sich das alte Layout auch wiederherstellen.

Tippen Sie dazu in der Telefon-App ganz unten auf den Bereich Anrufe. Jetzt erscheint ganz rechts oben ein Einblendmenü mit drei Linien, mit dem Sie auf die Ansicht Klassisch zurückwechseln können.