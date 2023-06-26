Wer spricht?
Telefonieren am Mac
Ein Mac und ein iPhone, die unter derselben Apple-ID segeln, ergänzen sich bei der Telefonie hervorragend. Wenn Sie mit Safari im Web unterwegs sind und eine Telefonnummer sehen, dann reicht ein Klick, um FaceTime zu öffnen. Dort starten Sie mit einem weiteren Klick einen Anruf oder brechen die Aktion ab. Wenn Sie die Nummer hingegen zuerst mit der Maus markieren, erscheint beim Drüberfahren mit der Maus hinter dem kleinen Dreieck ein Einblendmenü, mit dem sich der Vorgang etwas transparenter steuern lässt:
Genauso ist es möglich, in der Anwendung Kontakte auf die Beschriftung zu einer Telefonnummer zu klicken und dann den Befehl Anrufen auszuwählen:
Voraussetzungen
Damit das so reibungslos funktioniert, müssen nur die richtigen Einstellungen vorgenommen werden. Auf dem iPhone öffnen Sie die Einstellung Telefon. Öffnen Sie den Bereich Auf anderen Geräten und aktivieren Sie die Option Anrufe auf anderen Geräten. Jetzt wählen Sie darunter alles aus, was ebenfalls zum Telefon werden soll.
Auf dem Mac öffnen Sie hingegen die Einstellungen der Anwendung FaceTime und markieren in deren Einstellung die Option Anrufe vom iPhone:
Ab jetzt lassen sich am Mac Anrufe gleichermassen absetzen als auch annehmen.
Tipp: Die Qualität am anderen Ende der Leitung ist nur so gut, wie das Mikrofon des Macs. Idealerweise tragen Sie ein Headset oder die AirPods, um zu telefonieren.
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