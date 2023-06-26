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Klaus Zellweger
26. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Wer spricht?

Telefonieren am Mac

Mithilfe eines iPhones funktioniert die Telefonie am Mac so einfach, als wäre er nie für etwas anderes gedacht gewesen.

Mac + iPhone + AirPods = Telefonie überall

© (Quelle: Foto vonVista Wei auf Unsplash)

Ein Mac und ein iPhone, die unter derselben Apple-ID segeln, ergänzen sich bei der Telefonie hervorragend. Wenn Sie mit Safari im Web unterwegs sind und eine Telefonnummer sehen, dann reicht ein Klick, um FaceTime zu öffnen. Dort starten Sie mit einem weiteren Klick einen Anruf oder brechen die Aktion ab. Wenn Sie die Nummer hingegen zuerst mit der Maus markieren, erscheint beim Drüberfahren mit der Maus hinter dem kleinen Dreieck ein Einblendmenü, mit dem sich der Vorgang etwas transparenter steuern lässt:

Eine Telefonnummer kann mit einem Klick angerufen oder zuerst markiert werden – so wie in diesem Fall

 © Quelle: PCtipp.ch

Genauso ist es möglich, in der Anwendung Kontakte auf die Beschriftung zu einer Telefonnummer zu klicken und dann den Befehl Anrufen auszuwählen:

Die Anwendung «Kontakte» bietet sich geradezu an, um ein Gespräch zu starten

 © Quelle: PCtipp.ch

Voraussetzungen

Damit das so reibungslos funktioniert, müssen nur die richtigen Einstellungen vorgenommen werden. Auf dem iPhone öffnen Sie die Einstellung Telefon. Öffnen Sie den Bereich Auf anderen Geräten und aktivieren Sie die Option Anrufe auf anderen Geräten. Jetzt wählen Sie darunter alles aus, was ebenfalls zum Telefon werden soll.

Das sind die Einstellungen, die am iPhone vorgenommen werden müssen

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf dem Mac öffnen Sie hingegen die Einstellungen der Anwendung FaceTime und markieren in deren Einstellung die Option Anrufe vom iPhone:

Die Einstellungen am Mac werden in der Anwendung FaceTime vorgenommen

 © Quelle: PCtipp.ch

Ab jetzt lassen sich am Mac Anrufe gleichermassen absetzen als auch annehmen.

Tipp: Die Qualität am anderen Ende der Leitung ist nur so gut, wie das Mikrofon des Macs. Idealerweise tragen Sie ein Headset oder die AirPods, um zu telefonieren.

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