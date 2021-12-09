Telegram am PC nutzen – so gehts

Nun öffnen Sie die Telegram-App auf Ihrem Smartphone.

Gehen Sie dort via Hamburger-Menü zu den Einstellungen.

Hier gehts zu Geräte sowie Desktopgerät verknüpfen. Bestätigen Sie nötigenfalls, dass Telegram Bilder und Videos aufnehmen darf.

Scannen Sie mit der Handy-Kamera den auf dem PC-Monitor angezeigten QR-Code.

Anschliessend sehen Sie in der PC-Version alle Ihre Telegram-Chats.

Wer die App nicht herunterladen möchte, für den gibt es Telegram auch für den Webbrowser.

Hinweis: Die Desktop-Verknüpfung muss nur einmal durchgeführt werden. Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Telegram-Desktop-Version 3.3 x64 durchgeführt.

(Ursprung März 2020, aktualisiert am 9.12.2021)