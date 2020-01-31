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Claudia Maag
31. Jan 2020
Lesedauer 2 Min.

Messenger

Telegram: Aussehen von Nachrichtenblasen ändern – so gehts

Beim Messenger Telegram kann man neu diverse Chat-Einstellungen vornehmen. Beispielsweise die Textgrösse, den Hintergrund oder Nachrichtenecken ändern.

Mit der Version v5.14.0 (Android) gibt es diverse Möglichkeiten, die Nachrichten zu personalisieren

© (Quelle: Play Store / Screenshot / PCtipp)
  1. Tippen Sie im Messenger Telegram auf das Hamburger-Symbol.
  2. Wählen Sie Einstellungen.
  3. Hier tippen Sie auf Chat-Einstellungen.
  4. Nun können Sie die Textgrösse der Nachrichten ändern (indem Sie den Regler nach links oder rechts verschieben), den Chat-Hintergrund ändern, ein Farbthema wählen oder die Nachrichtenecken verändern und mehr.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) durchgeführt.

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