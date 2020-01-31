31. Jan 2020
Lesedauer 2 Min.
Messenger
Telegram: Aussehen von Nachrichtenblasen ändern – so gehts
Beim Messenger Telegram kann man neu diverse Chat-Einstellungen vornehmen. Beispielsweise die Textgrösse, den Hintergrund oder Nachrichtenecken ändern.
- Tippen Sie im Messenger Telegram auf das Hamburger-Symbol.
- Wählen Sie Einstellungen.
- Hier tippen Sie auf Chat-Einstellungen.
- Nun können Sie die Textgrösse der Nachrichten ändern (indem Sie den Regler nach links oder rechts verschieben), den Chat-Hintergrund ändern, ein Farbthema wählen oder die Nachrichtenecken verändern und mehr.
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