25. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Telegram: Auto-Lösch-Timer für alle Chats verwenden – so gehts
Telegram-Nutzer können nun in allen Chats Nachrichten per Auto-Lösch-Timer nach 24 Stunden oder 7 Tagen automatisch für alle Teilnehmenden verschwinden lassen.
Seit einigen Jahren gibt es im Telegram-Messenger die Möglichkeit, Nachrichten in geheimen Chats per Selbstzerstörungstimer zu löschen. Neu können Telegram-Nutzer für sämtliche Chats einen Auto-Lösch-Timer aktivieren. Dieser löscht automatisch Nachrichten für alle Teilnehmer entweder 24 Stunden oder 7 Tage nach dem Senden. Dies gilt nur für Nachrichten, die nach der Aktivierung gesendet werden, ältere bleiben im Chatverlauf.
Für Android-Geräte:
- Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Gehen Sie zu Verlauf leeren.
- Wenn der Verlauf auch bei der anderen Peson gelöscht werden soll, haken Sie oben Verlauf bei XY leeren an.
- Ganz unten sehen Sie den Menüpunkt Nachrichten in diesem Chat automatisch löschen. Standardmässig ist dies auf Aus gestellt. Tippen Sie entweder auf 24 Stunden oder 7 Tage.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Auto-Löschung aktivieren.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Telegram-Version v7.5.0 durchgeführt.
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