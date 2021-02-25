Telegram: Auto-Lösch-Timer für alle Chats verwenden – so gehts

Seit einigen Jahren gibt es im Telegram-Messenger die Möglichkeit, Nachrichten in geheimen Chats per Selbstzerstörungstimer zu löschen. Neu können Telegram-Nutzer für sämtliche Chats einen Auto-Lösch-Timer aktivieren. Dieser löscht automatisch Nachrichten für alle Teilnehmer entweder 24 Stunden oder 7 Tage nach dem Senden. Dies gilt nur für Nachrichten, die nach der Aktivierung gesendet werden, ältere bleiben im Chatverlauf.

Für Android-Geräte:

Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol. Gehen Sie zu Verlauf leeren. Wenn der Verlauf auch bei der anderen Peson gelöscht werden soll, haken Sie oben Verlauf bei XY leeren an. Ganz unten sehen Sie den Menüpunkt Nachrichten in diesem Chat automatisch löschen. Standardmässig ist dies auf Aus gestellt. Tippen Sie entweder auf 24 Stunden oder 7 Tage. Tippen Sie auf die Schaltfläche Auto-Löschung aktivieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Telegram-Version v7.5.0 durchgeführt.