Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
25. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Telegram: Auto-Lösch-Timer für alle Chats verwenden – so gehts

Telegram-Nutzer können nun in allen Chats Nachrichten per Auto-Lösch-Timer nach 24 Stunden oder 7 Tagen automatisch für alle Teilnehmenden verschwinden lassen.

Auto-Delete-Timer-Funktion für alle Telegram-Chats

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Seit einigen Jahren gibt es im Telegram-Messenger die Möglichkeit, Nachrichten in geheimen Chats per Selbstzerstörungstimer zu löschen. Neu können Telegram-Nutzer für sämtliche Chats einen Auto-Lösch-Timer aktivieren. Dieser löscht automatisch Nachrichten für alle Teilnehmer entweder 24 Stunden oder 7 Tage nach dem Senden. Dies gilt nur für Nachrichten, die nach der Aktivierung gesendet werden, ältere bleiben im Chatverlauf.

Für Android-Geräte:

  1. Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
  2. Gehen Sie zu Verlauf leeren.
  3. Wenn der Verlauf auch bei der anderen Peson gelöscht werden soll, haken Sie oben Verlauf bei XY leeren an.
  4. Ganz unten sehen Sie den Menüpunkt Nachrichten in diesem Chat automatisch löschen. Standardmässig ist dies auf Aus gestellt. Tippen Sie entweder auf 24 Stunden oder 7 Tage.
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche Auto-Löschung aktivieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Telegram-Version v7.5.0 durchgeführt.

Kommentare

Messaging Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare