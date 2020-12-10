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Claudia Maag
10. Dez 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Telegram: Musikdateien als Playlist verschicken – so gehts

Mit Telegram können Sie mehrere Lieder gleichzeitig schicken. Der Messenger erstellt nun eine Playlist und dank integriertem Medienplayer werden die Songs beim Abspielen in eine Warteschlange gestellt.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Mit der neusten Telegram-Version sollte eine automatische Playlist erstellt werden. Wird eines der Lieder geöffnet, werden alle in einem integrierten Medienplayer von Telegram in eine Warteschlange gestellt. Mehr zu Playlisten im Telegram-Blog.

  1. Öffnen Sie einen Telegram-Chat (oder eine Gruppe).
  2. Tippen Sie auf das Büroklammer-Symbol.
  3. Wischen Sie leicht nach rechts, um den roten Musik-Button auszuwählen.
  4. Lokal gespeicherte Musikdateien werden nun in einer Liste angezeigt. Um mehrere Songs auszuwählen, tippen Sie etwas länger auf ein Lied, bis ein grünes Häkchen-Symbol angezeigt wird.
  5. Sie können eine Beschriftung hinzufügen (Bspw. Playlist of the day).
  6. Tippen Sie auf den Senden-Button.
  7. Der Medienplayer wurde bei der Redaktorin nur geöffnet, wenn man erst einen Song startete und dann oben auf den Musiktitel-Text tippte.

Werden mehrere Songs gleichzeitig verschickt, erstellt Telegram nun eine Playlist.

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit der Android-Version 7.2.1 durchgeführt.

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