10. Dez 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Telegram: Musikdateien als Playlist verschicken – so gehts
Mit Telegram können Sie mehrere Lieder gleichzeitig schicken. Der Messenger erstellt nun eine Playlist und dank integriertem Medienplayer werden die Songs beim Abspielen in eine Warteschlange gestellt.
Mit der neusten Telegram-Version sollte eine automatische Playlist erstellt werden. Wird eines der Lieder geöffnet, werden alle in einem integrierten Medienplayer von Telegram in eine Warteschlange gestellt. Mehr zu Playlisten im Telegram-Blog.
- Öffnen Sie einen Telegram-Chat (oder eine Gruppe).
- Tippen Sie auf das Büroklammer-Symbol.
- Wischen Sie leicht nach rechts, um den roten Musik-Button auszuwählen.
- Lokal gespeicherte Musikdateien werden nun in einer Liste angezeigt. Um mehrere Songs auszuwählen, tippen Sie etwas länger auf ein Lied, bis ein grünes Häkchen-Symbol angezeigt wird.
- Sie können eine Beschriftung hinzufügen (Bspw. Playlist of the day).
- Tippen Sie auf den Senden-Button.
- Der Medienplayer wurde bei der Redaktorin nur geöffnet, wenn man erst einen Song startete und dann oben auf den Musiktitel-Text tippte.
Hinweis: Dies wurde mit der Android-Version 7.2.1 durchgeführt.
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