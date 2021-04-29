Wie teste ich meinen Spamfilter?

Unerwünschte Werbemails sind schon lästig genug und verschwenden auch viele Ressourcen, sei es Mailspeicherplatz, Mailserverlast und beim Nutzer einiges an Zeitverschwendung beim Aussortieren des Mülls. Dazu kommt, dass sehr viele unerwünschte Mails auch Schädlinge, Links zu Schädlingsinhalten oder Phishing-Angriffe enthalten. Darum kommt heute kaum mehr ein Mailkonto und Mailprogramm ohne irgend eine Form von Spamfilter aus.

Aber ist Ihr Spamfilter richtig eingestellt? Wo landen die als Spam erkannten Mails? Solches lässt sich mit einer Zeichenfolge testen, die von den meisten Spamfiltersystemen zuverlässig als Spam erkannt werden sollte.

So gehts: Verwenden Sie als Absenderkonto ein anderes, als jenes, dessen Spamfilter Sie testen wollen. Wenn Sie also z.B. herausfinden wollen, ob Ihr Outlook.com-Konto die Nachricht als Spam erkennt, senden Sie sich an dieses eine Mail z.B. ab Ihrem GMX-Konto (oder umgekehrt).

Fügen Sie in Ihrer Testmail in einer separaten Zeile diese Zeichenfolge ein: