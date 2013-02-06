Teure SMS stoppen

Lösung: Welchem Unternehmen diese Nummer zugeteilt wurde, finden Sie über ein Abfrageformular wie z.B. jenes von Swisscom heraus. In Ihrem Fall erscheint als Resultat eine NTH AG in Bern. Da jene ihre Dienste nur anderen Firmen anbietet, dürfte es sich beim Betreiber des SMS-Dienstes um einen Kunden der NTH handeln. Wir tippen auf mobirators.com, wie Sie laut dem Text in einer der SMS-Mitteilungen bereits geschrieben haben.

Auf dem Abfrageformular sehen Sie übrigens auch die Standardbefehle. Senden Sie den Befehl STOP ALL an die angegebene Absendernummer, also in Ihrem Fall an die Nummer 654. Der STOP ALL Code ist ein offizieller, anbieterunabhängiger Code, der immer funktionieren sollte. Was danach als Rückmeldebestätigung kommt, ist wieder Anbieter-Sache.

Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) hat hier Infos über teure SMS und für Betroffene eines Mehrwertdienste-Missbrauchs veröffentlicht. (PCtipp-Forum)