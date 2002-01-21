Text wird überschrieben statt eingefügt

Schon mehrmals habe ich in Outlook Express unabsichtlich in den «Überschreiben»-Modus gewechselt, d.h. beim Einfügen von Buchstaben in einen E-Mail-Text wird der Text rechts vom Cursor gelöscht, statt vor dem Cursor eingefügt. Ich finde nirgends in der Outlook Express-Hilfe die entsprechende Tastenkombination, um dies wieder rückgängig zu machen. Kennt Ihr den Trick?

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