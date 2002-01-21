21. Jan 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Text wird überschrieben statt eingefügt
Schon mehrmals habe ich in Outlook Express unabsichtlich in den «Überschreiben»-Modus gewechselt, d.h. beim Einfügen von Buchstaben in einen E-Mail-Text wird der Text rechts vom Cursor gelöscht, statt vor dem Cursor eingefügt. Ich finde nirgends in der Outlook Express-Hilfe die entsprechende Tastenkombination, um dies wieder rückgängig zu machen. Kennt Ihr den Trick?
Mit der "Insert" bzw. "Einfügen"-Taste (je nach Tastatur) können Sie zwischen den beiden Modi "einfügen" und "überschreiben" wechseln, was übrigens auch in fast allen Windows-Programmen funktioniert.
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