Textbausteine in Thunderbird

Mozilla Thunderbird bietet zwar Mailvorlagen, aber von Haus aus keine Textbausteine oder ähnliche Automatisierungshilfen. Mit der kostenlosen Quicktext-Erweiterung füllen Sie diese Lücke.

Erste Schritte: Öffnen Sie Thunderbird und gehen Sie oben rechts übers Hamburger-Menü zu Add-ons und Themes. Bei Erweiterungen suchen Sie nach Quicktext und installieren das gefundene Objekt mittels Zu Thunderbird hinzufügen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Keine Angst wegen der Berechtigungen: Quicktext gehört zu den «empfohlenen» Erweiterungen, deren Quellcode dank Open-Source-Konzept von allen geprüft werden kann. (nmgz)

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