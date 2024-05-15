15. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.
Tools & Apps
Textbausteine in Thunderbird
PCtipp zeigt, wie man Textbausteine über einen kleinen Umweg in Thunderbird nutzen kann.
Mozilla Thunderbird bietet zwar Mailvorlagen, aber von Haus aus keine Textbausteine oder ähnliche Automatisierungshilfen. Mit der kostenlosen Quicktext-Erweiterung füllen Sie diese Lücke.
Erste Schritte: Öffnen Sie Thunderbird und gehen Sie oben rechts übers Hamburger-Menü zu Add-ons und Themes. Bei Erweiterungen suchen Sie nach Quicktext und installieren das gefundene Objekt mittels Zu Thunderbird hinzufügen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Keine Angst wegen der Berechtigungen: Quicktext gehört zu den «empfohlenen» Erweiterungen, deren Quellcode dank Open-Source-Konzept von allen geprüft werden kann. (nmgz)
Add-on für Thunderbird • gratis • Deutsch • go.pctipp.ch/3304
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