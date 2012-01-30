Textbox drehen in Word 2007/2010 & Co.

Lösung: Leider ist Word 2007 da etwas eigen. Würden Sie auf Office 2010 oder LibreOffice umsteigen, wäre zumindest dieses Problem gelöst, denn in deren Textverarbeitungsmodulen (Word 2010 und Writer) funktioniert das ohne weiteres. Tipps hierzu und zu besser geeigneten Programmen finden Sie am Ende dieses Artikels.

Workaround via Excel oder PowerPoint 2007: Haben Sie das ganze Office-2007-Paket an Bord? Dann könnten Sie nämlich zu Excel oder PowerPoint 2007 greifen. Da rotiert der Text mit, wenn Sie eine AutoForm drehen. Soll das Ergebnis in Word landen, können Sie ansonsten die Notizboxen in Excel oder PowerPoint 2007 erstellen, dort drehen und erst anschliessend in Ihr Word-2007-Dokument kopieren.

Jetzt aber zu Word 2007

Wenn Sie nur Word 2007 benutzen können, wollen oder dürfen, wirds etwas kompliziert. So sehr Sie eingefügte Formen auch drehen und wenden, der darin enthaltene Text bleibt, wie er ist. Sie kriegen den Text nur um genau 90° nach links oder nach rechts gedreht (via Format/Textrichtung). Darum müssen Sie sich entweder mit WordArt behelfen oder den zu drehenden Kasten als Grafik behandeln. Beides lesen Sie nachfolgend.

Word 2007 mit WordArt: Fügen Sie via Einfügen/Formen ein Rechteck (kein Textfeld) ein, ziehen Sie es in die gewünschte Grösse. Gehen Sie nach einem Rechtsklick darauf zu AutoForm formatieren und legen Sie die gewünschte Linien- und Füllfarbe fest. Pflanzen Sie den Cursor ins Rechteck (allenfalls via Rechtsklick/Text hinzufügen). Gehen Sie unter Einfügen zu WordArt und klicken Sie das erste WordArt-Format an. Tippen Sie den Text inkl. Zeilenschaltungen ein und wählen Sie im gleichen Fenster die gewünschte Schriftart und Schriftgrösse. Während das WordArt-Element markiert ist, passen Sie im Reiter Format unter WordArt-Formate noch die Schriftfarbe und -füllung an. Jetzt drehen Sie erst den gelben Kasten, was Sie noch mit per Maus mit dem grünen Griff erledigen können. Sobald der gewünschte Winkel erreicht ist, klicken Sie mit rechts drauf, gehen zu AutoForm formatieren und werfen einen Blick in den Reiter Grösse. Da ist nämlich bei «Drehung» der erreichte Winkel angegeben (z.B. 334°). Merken Sie sich diese Zahl und schliessen Sie das Fenster per OK.