Textverarbeitung: Schreiben mit Format

Vorzüge von Markdown

Dabei spielt es beim Schreiben keine Rolle, wie ein Titel am Schluss aussieht; es geht nur darum, ihn als solchen zu markieren. Die Schriftart und andere Eigenschaften der Auszeichnungen werden später festgelegt. Einige Markdown-Editoren heben einen Titel im Dokument hervor, während bei anderen nur die Rauten am Anfang der Zeile einen Hinweis liefern. Beides kann der beste Weg sein – es geht einzig darum, welches Vorgehen Ihnen besser gefällt. Was jedoch allen Editoren gemein ist: Wenn Sie Text herumschieben oder aus einer anderen Anwendung einsetzen, zählt nur die Markdown-Formatierung. Es entsteht also kein Durcheinander mit verschiedenen Stilvorlagen, keine abweichenden Formatierungen und auch sonst geschieht nichts, was den Aufbau des Textes in Mitleidenschaft ziehen könnte. Schauermärchen, die mit «… und dann hat es mir das ganze Word-Dokument verrissen» enden, sind dank dem Markdown-Konzept nicht möglich.

Einstieg mit iA Writer

Das Markdown-Gefühl

Wie simpel Markdown sein kann, zeigt sich an der Demoversion von iA Writer, die für macOS oder Windows unter der Internetadresse https://ia.net/de/downloads angeboten wird. Der iA Writer gehört zu den populärsten Markdown-Editoren und bietet einen anschaulichen Einstieg in die Materie. Am besten laden Sie jetzt die Demo herunter, bevor Sie weiterlesen.

Wenn Sie eine stille Schreibumgebung ohne jede Ablenkung suchen, sollten Sie die Einstellungen von iA Writer anpassen.

• Windows: Alle wichtigen Befehle finden Sie im Menü Ansicht. Hier ein unverbindlicher Vorschlag: Aktivieren Sie den Nachtmodus und wählen Sie den Vollbildschirm, um alles Überflüssige beiseitezuschieben. Blenden Sie auch die Bibliothek aus. Passen Sie die Textgrösse so an, dass Sie sich damit wohlfühlen und schrecken Sie auch vor 18 Punkt nicht zurück: Das ist für den Druck zwar viel zu gross, aber jetzt geht es ums Schreiben am Bildschirm. Wenn Sie vorab einen Blick auf das Resultat mit seinen Formatierungen werfen möchten, aktivieren Sie im selben Menü die Vorschau, Bild 2.

• macOS: Wählen Sie im Menü Darstellung zuerst den Befehl Bibliothek ausblenden und anschliessend den Vollbildmodus. Ob die Oberfläche von iA Writer schwarz oder weiss ist, hängt davon ab, ob der systemweite Dunkelmodus aktiv ist. Das ändern Sie unter Erscheinungsbild.