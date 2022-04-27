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Claudia Maag
27. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Threema: Was bedeuten die farbigen Punkte?

Neben einem Threema-Kontakt sind beim Schweizer Messenger jeweils rote, orange oder grüne Punkte dargestellt. Das bedeuten sie.

Threema Web

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die farbigen Punkte informieren die Threema-Nutzerin oder den -Nutzer über die Vertrauensstufe eines Kontakts. Es geht darum, dass der gespeicherte öffentliche Kontakt-Schlüssel wirklich zu diesem Kontakt gehört. Die Farbe bzw. die Stufe ändert gemäss Threema nichts an der Verschlüsselungsstärke.

  • Rot: Von diesem Threema-Kontakt ist erstmals eine Nachricht eingetroffen oder der Kontakt wurde manuell hinzugefügt. Threema konnte keinen passenden Kontakt im Adressbuch finden (keine Handynummer bzw. E-Mail-Adresse). Bei einem roten Kontakt können Sie nicht ganz sicher sein, ob der Absender wirklich die Person ist, die sie in den Nachrichten vorgibt, zu sein.
  • Orange: Threema hat in Ihrem Adressbuch den Kontakt gefunden (Handynummer bzw. E-Mail-Adresse). Dadurch können Sie ziemlich sicher sein, dass der Absender auch wirklich die Person ist, die Sie kennen.
  • Grün: Bei einem realen Treffen können Sie den öffentlichen Schlüssel der Person scannen (QR-Code) und so verifizieren. Dadurch ist es nach Angaben der Entwickler fast ausgeschlossen, dass jemand ausser Ihrer Bekannten oder eines Familienmitglieds die Nachrichten mitlesen kann.

Hinweise: Es gibt ausserdem noch blaue Punkte; diese Vertrauensstufe ist aber nur bei Threema Work verfügbar. Dies wurde mit Threema Web (Säntis/2.3.20) durchgeführt.

Tipp 1: Wenn Sie neu bei Threema sind und sich wundern, wer denn der Kontakt (die ID) namens ECHOECHO ist, das wird hier in den FAQ erklärt.

Tipp 2: Wie Sie den QR-Code anzeigen lassen und einen solchen scannen, ist hier erklärt.

(Ursprung Januar 2021; aktualisiert am 27.04.22)

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