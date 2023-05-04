Threema: Daten auf neues Smartphone übertragen

Falls Sie Ihr Smartphone wechseln, müssen Sie die Threema-App nicht erneut bezahlen, sondern können Ihre Threema-ID, Kontakte oder Chats auf dem neuen Handy wiederherstellen. Dazu gibt es zwei Wege. Wenn Sie bisher ein Android-Gerät verwendet haben und nun ein aktuelleres Android-Handy besitzen, bietet sich das (schnellere) Daten-Backup an. Mithilfe eines Daten-Backups lassen sich Ihre Chats, Gruppen und Kontakte (inklusive Vertrauensstufe) sowie die Einstellungen auf Ihr neues Gerät übertragen.

Wenn Sie jedoch das Betriebssystem wechseln (z. B. von Android zu iOS), können Sie die Backupvariante Threema-Safe verwenden, um die ID, die Kontakte, Gruppen und Privatsphäre-Einstellungen übertragen. Chats werden dabei nicht übertragen, sie können jedoch Chats exportieren.

Hinweis: Wir zeigen dies anhand eines Android-12-Smartphones und der Threema-Version 5.0.5 (Beta).

Hinweis: Das Übertragen von Daten-Backups ist nur auf demselben Betriebssystem möglich.