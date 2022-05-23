Threema: Emoji-Suche nach Bedeutung

Kürzlich erhielt der Messenger Threema zahlreiche neue Emojis gemäss dem Unicode 13.1-Standard. Neu kann man ausserdem in der Emoji-Liste nach Begriffen suchen (in 17 Sprachen). So findet man die gewünschte Emotion oder ein Objekt rascher.

Öffnen Sie einen Chat. Tippen Sie beim Textfeld links auf das Smiley-Symbol. Rechts der Emoji-Themenkategorien finden Sie ein Lupen-Symbol. Tippen Sie darauf. Tippen Sie den Begriff ein, z. B. Torte, Rakete oder Mond.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Threema-Version 4.8-beta2 durchgeführt.