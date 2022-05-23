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Claudia Maag
23. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Threema: Emoji-Suche nach Bedeutung

Threema hat neue Emojis erhalten. So finden Sie das gewünschte Emoticon noch schneller.

Die Begriff-Suche im Emoji-Bereich in der Android-Version

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Kürzlich erhielt der Messenger Threema zahlreiche neue Emojis gemäss dem Unicode 13.1-Standard. Neu kann man ausserdem in der Emoji-Liste nach Begriffen suchen (in 17 Sprachen). So findet man die gewünschte Emotion oder ein Objekt rascher.

  1. Öffnen Sie einen Chat.
  2. Tippen Sie beim Textfeld links auf das Smiley-Symbol.
  3. Rechts der Emoji-Themenkategorien finden Sie ein Lupen-Symbol. Tippen Sie darauf.
  4. Tippen Sie den Begriff ein, z. B. Torte, Rakete oder Mond.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Threema-Version 4.8-beta2 durchgeführt.

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