Threema: Gruppenmitglied sieht Inhalte nicht mehr

Da auch Gruppenchats Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, werden Gruppen laut Threema nicht auf Servern, sondern nur auf den Geräten der beteiligten Nutzer verwaltet. Da sich auf den Servern keine Information z.B. zur Gruppenzusammensetzung befindet, kann es vorkommen, dass Gruppen asynchron werden. Wenn also eine Freundin plötzlich über einen anderen Chat schreibt, warum sie denn über XY niemand informiert habe, sie aber in der dazu passenden Threema-Gruppe ist, ist dies vermutlich der Grund. Das Beschriebene kann nur vom Administrator der Gruppe erledigt werden.

Öffnen Sie die Threema-Gruppe. Sowohl in der mobilen Version als auch bei Threema Web tippen Sie oben auf den Gruppennamen. Gehen Sie zum Drei-Punkte-Symbol und wählen Gruppe neu synchronisieren. In Threema Web befindet sich die Schaltfläche direkt unterhalb des Gruppenfotos. Manchmal hilft dies bereits.