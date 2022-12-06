6. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.
Daumen hoch/Daumen runter
Threema: Gruppennachricht zustimmen oder ablehnen
In einem Gruppenchat kann man per Daumen-Hoch oder Daumen-Runter auf eine Nachricht reagieren. Die Teilnehmenden können sehen, wer zustimmt oder dagegen ist.
Eine neuere Funktion des Schweizer Messengers Threema entspricht quasi einem Kopfnicken oder -schütteln. In einem Gruppenchat kann man auf eine Nachricht reagieren, ohne dass die andere Person eine Push-Benachrichtigung erhält. Diese stille Form der Interaktion ist unter anderem auch für Nutzerinnen und Nutzer geeignet, die die Lesebestätigungen deaktiviert haben, damit der Absender weiss, dass man einzelne Nachrichten zur Kenntnis genommen hat.
So funktionierts:
- Öffnen Sie einen Threema-Gruppenchat.
- Drücken Sie einen Moment lang auf eine Nachricht.
- Nun erscheint eine Pop-up-Option mit zwei Daumen. Tippen Sie auf den Daumen hoch (zustimmen) bzw. Daumen runter (ablehnen).
- Um zu sehen, wer einer bestimmten Nachricht zugestimmt bzw. sie abgelehnt hat, tippen Sie länger darauf und anschliessend auf das i (Android) bzw. auf Details (iOS).
In diesem Artikel finden Sie weitere Tipps rund um Threema.
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