Threema: Gruppennachricht zustimmen oder ablehnen

So funktionierts:

Öffnen Sie einen Threema-Gruppenchat. Drücken Sie einen Moment lang auf eine Nachricht. Nun erscheint eine Pop-up-Option mit zwei Daumen. Tippen Sie auf den Daumen hoch (zustimmen) bzw. Daumen runter (ablehnen). Um zu sehen, wer einer bestimmten Nachricht zugestimmt bzw. sie abgelehnt hat, tippen Sie länger darauf und anschliessend auf das i (Android) bzw. auf Details (iOS).

Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Threema-Version 5.0.1 durchgeführt.

In diesem Artikel finden Sie weitere Tipps rund um Threema.