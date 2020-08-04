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Claudia Maag
4. Aug 2020
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Threema-ID widerrufen – so gehts

Sie können eine Threema-ID entweder vom aktuellen Gerät entfernen. Oder, wenn es beispielsweise gestohlen wurde, die ID unwiderruflich löschen. Allerdings nur, wenn vorher ein ID-Widerrufspasswort gesetzt wurde.

Es gibt eine simple und eine etwas kompliziertere Möglichkeit, seine Threema-ID zu löschen

© (Quelle: Play Store/Screenshot/PCtipp.ch)

Threema-ID von einem Gerät entfernen

Möchten Sie Ihre Threema-ID vom derzeit benutzten Gerät entfernen? Beispielsweise, um eine neue ID anzulegen oder ein Backup wiederherzustellen.

Hinweis: Wenn Sie diese ID zuvor nicht gesichert haben, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, mit dieser ID Nachrichten zu verschicken oder zu empfangen.

So gehts:

  1. Tippen Sie auf den Tab Mein Profil.
  2. Scrollen Sie etwas hinunter zu ID löschen. Tippen Sie rechts davon auf den grünen Pfeil.
  3. Tippen Sie erneut auf ID löschen.

  4. Starten Sie Threema neu und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um entweder eine neue ID zu erhalten oder ein Backup via Threema Safe wiederherzustellen.

Threema-ID unwiderruflich löschen

Falls Ihr Gerät beispielsweise gestohlen worden ist, können Sie Ihre Threema-ID nur dann unwiderruflich löschen, wenn zuvor ein ID-Widerrufspasswort festgelegt wurde. Hat man keinen Zugriff auf die ID, die man löschen will oder kein Passwort zum Widerrufen gesetzt, kann man das Löschen der ID nicht veranlassen. Gemäss Threema wird eine ID aber nach drei Monaten Inaktivität automatisch als inaktiv markiert.

ID-Widerrufspasswort setzen:

Für Android und iOS geht es grundsätzlich gleich:

  1. Tippen Sie auf den Tab Mein Profil.
  2. Scrollen Sie etwas hinunter bis ID-Widerruf (iOS: ID-Wiederrufspasswort). Tippen Sie auf den Pfeil rechts davon.

  3. Geben Sie ein Passwort ein und tippen dann auf Speichern (oder ähnlich).

Threema-ID widerrufen/löschen:

Hinweis: Das Widerrufen Ihrer ID führt zur permanenten Löschung der ID und sämtlichen dazugehörigen Informationen von den Servern. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden!

  1. Das können Sie über die Threema-Webseite erledigen. Browsen Sie auf diese Seite.

  2. Sie tippen die ID und das ID-Widerrufspasswort ein und

  3. klicken dann auf den Button ID widerrufen.

Hat man seine ID widerrufen, können andere Nutzer innerhalb von ca. 60 Minuten keine Nachrichten mehr an diese ID schicken. Ausserdem wird die ID in den Kontaktlisten Ihrer Kontakte innert 24 Stunden durchgestrichen angezeigt bzw. ausgeblendet.

Eine Threema-ID kann, unter gewissen Umständen, endgültig gelöscht werden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) durchgeführt.

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