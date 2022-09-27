Threema für iPhones: So verwenden Sie die neuen Funktionen

Lesebestätigungen pro Kontakt festlegen

So gehts

Neu kann manundpro Kontakt festlegen. Bisher galt die aktivierte Lesebestätigung für sämtliche Kontakte. Neu kann man zum Beispiel für den Lieblingsmenschen eine Ausnahme machen. Dasselbe gilt für die-Info.

Gehen Sie zu den Kontaktdetails. Scrollen Sie etwas nach unten, bis Sie den Bereich Privatsphäre sehen. Hier finden Sie die Optionen Lesebestätigungen und darunter Melden wenn ich tippe. Standardmässig ist dies auf Nicht senden festgelegt. Alternativ kann man dies nun auf Senden ändern.

Sie müssen dies nicht für jeden Kontakt definieren, nur für die Ausnahmen. Für die anderen gilt die globale Einstellung unter Privatsphäre/Chat.