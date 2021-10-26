Threema: Nachrichten verspätet oder erst nach dem Öffnen der App sehen

Grund für das Problem ist i.d.R. ein Problem mit Push-Benachrichtigungen. Oder, vor allem bei Android-Geräten, ein Problem mit der Hintergrundausführung des Messengers.

Unter Android gehen Sie folgendermassen vor: Drei-Punkte-Menü/Einstellungen/Über Threema/Fehlerbehebung/Probleme der Gerätekonfiguration beheben. Tippen Sie auf Hintergrundausführung ermöglichen. Die Akku-Leistungsoptimierung verhindert, dass Threema korrekt funktioniert. Sie können dies Deaktivieren. Wählen Sie anschliessend Hintergrunddaten aktivieren. Betätigen Sie den Schieberegler bei Hintergrunddaten, falls nicht bereits aktiviert.