26. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Threema: Nachrichten verspätet oder erst nach dem Öffnen der App sehen
Erfahren Sie nie, wenn Ihnen jemand über den Messenger Threema antwortet? Daran kanns liegen.
Grund für das Problem ist i.d.R. ein Problem mit Push-Benachrichtigungen. Oder, vor allem bei Android-Geräten, ein Problem mit der Hintergrundausführung des Messengers.
Unter Android gehen Sie folgendermassen vor: Drei-Punkte-Menü/Einstellungen/Über Threema/Fehlerbehebung/Probleme der Gerätekonfiguration beheben. Tippen Sie auf Hintergrundausführung ermöglichen. Die Akku-Leistungsoptimierung verhindert, dass Threema korrekt funktioniert. Sie können dies Deaktivieren. Wählen Sie anschliessend Hintergrunddaten aktivieren. Betätigen Sie den Schieberegler bei Hintergrunddaten, falls nicht bereits aktiviert.
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