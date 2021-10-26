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Claudia Maag
26. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

Threema: Nachrichten verspätet oder erst nach dem Öffnen der App sehen

Erfahren Sie nie, wenn Ihnen jemand über den Messenger Threema antwortet? Daran kanns liegen.
© (Quelle: NMGZ/PCtipp.ch)

Grund für das Problem ist i.d.R. ein Problem mit Push-Benachrichtigungen. Oder, vor allem bei Android-Geräten, ein Problem mit der Hintergrundausführung des Messengers.

Unter Android gehen Sie folgendermassen vor: Drei-Punkte-Menü/Einstellungen/Über Threema/Fehlerbehebung/Probleme der Gerätekonfiguration beheben. Tippen Sie auf Hintergrundausführung ermöglichen. Die Akku-Leistungsoptimierung verhindert, dass Threema korrekt funktioniert. Sie können dies Deaktivieren. Wählen Sie anschliessend Hintergrunddaten aktivieren. Betätigen Sie den Schieberegler bei Hintergrunddaten, falls nicht bereits aktiviert.

Threema-Einstellungen unter Android

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

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