Note to self
Threema: Notiz an mich
Einen Link oder eine Notiz an sich selbst zu senden, kann manchmal sinnvoll sein. Hier haben wir es für Signal beschrieben und hier für Microsoft Teams.
Dasselbe funktioniert auch im sicheren Messenger Threema. Hier am Beispiel eines Geräts mit Android 11.
Lösung: Öffnen Sie Ihre Threema-App. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und gehen Sie zu Neue Gruppe. Schon erscheint ein Pop-up, das Ihnen erklärt, dass die Nachrichten lokal bleiben, wenn Sie keine anderen Mitglieder hinzufügen. Bestätigen Sie die Meldung und tippen Sie oben rechts aufs Häkchen-Symbol. Threema fragt, ob Sie sicher sind, dass Sie eine leere Gruppe erstellen wollen. Tippen Sie auf Ja. Nun geben Sie Ihrer Einzel-«Gruppe» einen Namen, zum Beispiel «Notiz an mich». Tippen Sie auf OK.
Ab sofort können Sie beim Teilen von Inhalten ab Ihrem Smartphone auch die Threema-App und darin Ihre «Notiz an mich»-Gruppe auswählen, um Links, Notizen und Ähnliches für sich selbst aufzubewahren.
Falls Sie Threema auch auf dem Desktop haben, bringen Sie Ihre Links, Notizen und anderes damit unter Wahrung der Privatsphäre auch auf Ihren PC.
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