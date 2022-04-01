Threema: Notiz an mich

Einen Link oder eine Notiz an sich selbst zu senden, kann manchmal sinnvoll sein. Hier haben wir es für Signal beschrieben und hier für Microsoft Teams.

Dasselbe funktioniert auch im sicheren Messenger Threema. Hier am Beispiel eines Geräts mit Android 11.

Lösung: Öffnen Sie Ihre Threema-App. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und gehen Sie zu Neue Gruppe. Schon erscheint ein Pop-up, das Ihnen erklärt, dass die Nachrichten lokal bleiben, wenn Sie keine anderen Mitglieder hinzufügen. Bestätigen Sie die Meldung und tippen Sie oben rechts aufs Häkchen-Symbol. Threema fragt, ob Sie sicher sind, dass Sie eine leere Gruppe erstellen wollen. Tippen Sie auf Ja. Nun geben Sie Ihrer Einzel-«Gruppe» einen Namen, zum Beispiel «Notiz an mich». Tippen Sie auf OK.