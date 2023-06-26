26. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.
Messaging
Threema: personalisierte Hintergrundbilder für Chats - so gehts
Was für Android-Nutzer schon länger funktioniert, ist nun auch für Threema-Nutzer mit iPhones möglich.
Ab der Threema-iOS-Version 5.2 lassen sich jetzt Hintergrundbilder für jeden Chat individuell anpassen. So funktioniert es für Android und iOS.
Android
- Öffnen Sie einen Chat oder eine Gruppe.
- Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie anschliessend Hintergrundbild.
- Suchen Sie nach dem gewünschten Hintergrundbild.
iOS
- Öffnen Sie einen Chat oder eine Gruppe.
- Tippen Sie oben auf die Kontakt- oder Gruppendetails.
- Scrollen Sie ein wenig nach unten, bis Sie Hintergrundbild sehen. Derzeit wird es wohl auf Standard eingestellt sein. Tippen Sie darauf.
- Wählen Sie hier Eigenes.
- Suchen Sie nun das gewünschte Bild.
- Eine Vorschau davon wird angezeigt. Tippen Sie oben auf das X-Symbol, um das Fenster zu schliessen.
- Tippen Sie oben auf Fertig.
Kommentare