Threema Push ersetzt Google-Push-Benachrichtigung

Ab sofort ist es möglich, Threema ohne Google-Dienste zu verwenden, wie es in einem Blog-Eintrag heisst. Die neue Möglichkeit von Threema Push lässt eine Nutzung der Schweizer Messenger-App ohne Googles proprietären Push-Dienst zu.

Für viele Nutzer ist das grundsätzlich kein Problem, aber wenn man eine Google-freie Android-Variante wie das freie Betriebssystem /e/OS verwendet (gibts z.B. für das aktuelle 5G-Fairphone 4 via Murena), könnte Threema Push recht interessant sein.

Befindet sich die Android-Version von Threema im Hintergrund, wird automatisch Googles vorinstallierter Push-Dienst verwendet, um über eingehende Nachrichten zu informieren.

So aktivieren Sie Threema Push

Auf Ihrem Android-Gerät gehen Sie in der Threema-App via Drei-Punkte-Symbol zu den Einstellungen. Hier gehts zu Über Threema, anschliessend wählen Sie ganz unten Fehlerbehebung. Scrollen Sie etwas nach unten bis zu Workarounds und betätigen Sie den Schieberegler bei Threema Push benutzen. Via Pop-up-Fenster werden Sie darauf hingewiesen, dass Threema Push anstelle des System-Push-Dienstes verwendet wird. Tippen Sie auf Trotzdem fortfahren.